میرٹھ: ملک کے ساتھ ساتھ تین مئی کو ضلع میرٹھ کے شاہی عیدگاہ میں عیدالفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز کے حوالے سے یوپی حکومت کی جانب سےگائیڈ لائن جاری کی گئی ہے جس کے تحت عید کی نماز ادا کی جائے گی۔







کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ دو سالوں سے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا نہیں کی جاسکی تھی لیکن اس سال کورونا گائیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود میرٹھ کی شاہی عید گاہ میں عید کی نماز حکومت کی ہدایات کے مطابق ادا کی جائے گی جس کو لیکر ضلع انتظامیہ اور شہر کے علمائے کرام کے درمیان میٹنگ ہوی جس میں طے پایا کہ عیدالفطر کی نماز حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عیدگاہ میں ہی ادا کیا جائے گا سڑکوں پر نہیں۔

میرٹھ کے ڈسٹرک مجسٹریٹ نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی تقریب کے لیے نیشنل ہائی وے اور اسٹیٹ ہائی وے کو روکا نہیں جاسکتا اس لیے اقلیتی طبقہ اپنے مساجد اور شاہی عید گاہ میں ہی نماز ادا کرے تاکہ کسی قسم کی بدنظمی پیدا ہو۔

وہیں میرٹھ میں بی جے پی کے ممبر آف پارلیمنٹ راجندر اگروال نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ روایت کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے، کیونکہ پورے مہینے کی عبادات کے بعد یہ تہوار منایا جاتا ہے ایسے میں سبھی مذاہب کے لوگوں کو ساتھ ملکر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا پیغام دینا چاہیے۔