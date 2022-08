ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ اور سیتا پور سمیت کئی اضلاع میں دیر رات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رات تقریباً ایک بجے آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.2 تھی۔ اس کا مرکز لکھنؤ سے 139 کلومیٹر دور شمالی و شمال مشرقی علاقہ رہا تاہم اس کا مبدا 82 کلومیٹر گہرائی میں بتایا گیا۔ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے اور ساری رات گھروں سے باہر ہی گذاری۔ An earthquake at northeast of Lucknow

