نئی دہلی: امریکہ کے لاس ویگاس میں منعقدہ مسٹر اولمپیا پرو میٹ میں مکیش سنگھ نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ ہندوستان کی کھیلوں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ہی جم کے تین کھلاڑی یعنی دروناچاریہ دی جم نے اس بین الاقوامی سطح کے مقابلے کے لئے کوالیفائی کیا ہے۔

نئی دہلی میں منعقدہ ایک تقریب میں ان کھلاڑیوں کو اعزاز دیتے ہوئے ہیلتھ اور فٹنس سینٹر کے ڈائریکٹر دروناچاریہ دی جم کے بانی ڈائریکٹر دروناچاریہ بھوپیندر دھون نے اس بے مثال کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔

دروناچاریہ دی جم کے تین کھلاڑیوں کی مثالی کامیابی

اس موقع پر درونا چاریہ دی جم کے ڈائرکٹر مسٹر سوجیت کھتری، دروناچاریہ دی جم کے ڈائرکٹر مسٹر شرے بنسل، نیشنل پاور لفٹنگ چمپئن مسٹر سریندر گوگی، مسٹر نوین کالرا اور کھیل کے میدان سے تعلق رکھنے والے دیگر معززین موجود تھے۔

اس کے ساتھ قومی پتریکا کے چیف ایڈیٹر مسٹر گورچرن سنگھ ببر، فٹ لائن کے ڈائریکٹر مسٹر ہرمیت لوتھرا، فٹنس ماہر ڈاکٹر ایس کے لو اینڈ نو یوگ کے مسٹر سدرشن کھنہ کو درونچاریہ دی جم کے ساتھ ان کی برسوں سے مسلسل وابستگی اور درونچاریہ دی جم کی ترقی میں کارآمد شراکت کے لئے اعزاز سے نوازا گیا۔