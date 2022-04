کشی نگر: سعودی عرب کی کنگ خالد یونیورسٹی نے کشی نگر کے ہونہار ڈاکٹر ابوالکلام کو سائنسی تحقیق کے لیے اعزاز سے نوازا۔ Dr. Abul Kalam has been honored in Saudi Arabia وشن پورہ بلاک کے وشن پورہ بزرگ (نونیا پٹی) کے رہنے والے ڈاکٹر ابوالکلام، محکمہ گنا سے ریٹائر ہونے والے عبدالمجید انصاری کے بڑے بیٹے ہیں۔

ڈاکٹر ابوالکلام نے اپنی اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ انہوں نے کیمسٹری میں تحقیق کرکے الہ آباد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے علمی جذبے اور لگن کے بل بوتے پر وہ تعلیمی میدان میں بلند مقام کی طرف گامزن رہے۔ انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری میں بطور گیسٹ فیکلٹی تدریسی کام شروع کیا۔ ڈاکٹر کلام کو 2009 میں سعدی عرب میں واقع کنگ خالد یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔

اس وقت ڈاکٹر ابوالکلام کنگ خالد یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور سولر سیل کے شعبے میں لگن سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی 100 سے زائد تحقیق بین الاقوامی جرائد میں شائع ہو چکی ہے۔ ان کے پاس پانچ امریکی پیٹنٹ ہیں۔ 30 مارچ 2022 کو ڈاکٹر ابوالکلام کو کنگ خالد یونیورسٹی سعودی عرب میں سائنسی تحقیق کے لیے پیٹنٹ کے شعبے میں دوسرا انعام دیا گیا۔ انہوں نے بھارت کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس کامیابی پر والد عبدالمجید انصاری سمیت گاؤں اور ضلع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نوجوانوں کے لیے مثال بننے والے ڈاکٹر ابوالکلام نے اپنی کامیابی کا سہرا والدین سمیت اساتذہ کو دیا ہے۔

