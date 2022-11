میرٹھ: اتر پردیش کے میرٹھ کے سردھنا گاؤں کے محلہ منڈی چمران میں دو روز قبل آلودہ پانی پینے سے درجنوں افراد ڈائریا ، قے اور دست کی وجہ سے بیمار پڑ گئے، اتنی بڑی تعداد میں بیمار مرد عورت اور بالخصوص بچوں کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں خوف وہراس کا ماحول ہے.Dozen Of People Hospitalized After Diarrhea Outbreak In Meerut In Uttar Pradesh

میرٹھ میں آلودہ پانی پینے سے سینکڑوں افراد بیمار

ایک ہی محلے میں اتنی بڑی تعداد میں بیمار پڑنا اور لوگوں کے اسپتالوں میں داخل ہونے سے محکمہ صحت بھی حیران ہے. مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے سی ایم او میرٹھ کو علاقے میں قیام کرنا پڑا.

سی ایم او کا کہنا ہے کہ پائپ لائن ٹوٹنے سے گندا پانی سپلائی لائن میں آ کر گھروں تک پہنچ گیا ہے. جس کی وجہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ۔ سی ایم او کے مطابق گزشتہ دو دنوں میں تقریباً 150 افراد آلودہ پانی سے متاثر ہوئے ہیں.