بلندشہر: ریاست اترپردیش کے ضلع بلندشہر کی مقامی عدالت نے قتل جہیز کیس کے مجرم کو خاطی قرار دیتے ہوئے عمر قید اور 20 ہزار روپئے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ Dowry Murder Case in Bulandshahr

اسپیشل پبلک پراسیکیوشن سریندر پال سنگھ چوہان نے جمعرات کو بتایا کہ اڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے ضلع کے تھانہ نرسینا واقع گرام نگلا مادی پور باشندہ بٹو ولد دھرم پال نے 2017 میں اپنی بیوی کو جہیز کے لئے زہر دے کر قتل کرنے کا خاطی قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں جہیز ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے۔

اس مقدمے کو ضلع سطح پر وقوع پذیر ہونے والے سنگین جرائم کے زمرے میں رکھتے ہوئے پولیس نے عدالت میں موثر پیروی کرتے ہوئے متاثر ہ کنبے کو انصاف دلا سکا۔ عدالت نے ملزم بٹو کو خاطی قرار دے کر عمر قید اور 20ہزار روپئے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔

یو این آئی