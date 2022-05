لکھنؤ: اترپردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے چوک علاقے میں واقع کالی مندر کے راستے میں ایک قدیم مسجد واقع ہے لیکن مناسب دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کا ایک بڑا حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ مسجد کے کچھ حصے آج بھی موجود ہیں۔ خاص طور سے اس کے تین گنبد فن تعمیر کے شاہکار ہیں۔ عدم توجہی کی وجہ سے مسجد کی ایک گنبد کا نصف حصہ منہدم ہو چکا ہے جب کہ دو گنبد اپنی حالت پر برقرار ہیں۔ Dilapidated Condition of The Illegally Occupied Ancient Mosque in Lucknow

مقامی لوگوں کے مطابق گذشتہ کئی برسوں سے اس مسجد میں نہ تو نماز ہوئی ہے اور نہ ہی اذان، لاوارث حالت میں چھوڑنے کی وجہ سے اب مقامی لوگ مسجد کے احاطے میں اپنی گاڑیاں پارک کرنے لگے ہیں۔ اسی علاقے کی رہنے والے برجیش کشف بتاتے ہیں کہ 'میری عمر تقریبا 45 برس ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو اس کے اطراف میں کھیلا کرتے تھے، مجھے اس مسجد کی خوبصورت نقاشی بے حد پسند تھی لیکن گزشتہ 45 برسوں سے میں نے اس مسجد میں نہ تو اذان سنی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا ہے، اس کی نقاشی بالکل بابری مسجد سے ملتی جلتی ہے۔'

وہیں اس مسجد پر تنازع بھی چل رہا ہے اور معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے۔ اس معاملے میں مسلم فریق جاوید نواب بتاتے ییں کہ یہاں پر طویل عرصے سے قبرستان اور مسجد کی زمین دونوں تھی جس پر کالی چرن اسکول و اطراف کے لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کرلیا، جس کے خلاف ہم عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ کیس مقامی عدالت میں چلا اور اب یہ کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ Old Mosque of Lucknow in dilapidated condition

بتاتے ہیں کہ اکبری گیٹ پر رہنے والے مرزا صاحب نے اس مسجد کی لڑائی عدالت میں برسوں تک لڑی، تاہم ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور کورونا وبا میں مرزا کا انتقال ہوگیا جس کے بعد اب ہم اس کیس کی پیروی کررہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اس مسجد کے لیے دو بار ہندؤں اور مسلمانوں کے مابین لڑائی بھی ہوچکی ہے، ایک بار 2015 میں اور دوسرا 2018 میں ہوئی تھی جس کے بعد آپسی صلح پر معاملہ ختم ہوا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت میں عدالت کس کے حق میں فیصلہ سناتی ہے۔