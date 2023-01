ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے آزاد میدان ان میں مظاہرے پر بیٹھے لوگ حکومت کی جانب سے پری میٹرک اور مولانا آزاد اسکالرشپ کو بحال کرنے کے لیے لئے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں،کیونکہ مرکزی حکومت نے ،قبائلی، او بی سی اور اقلیتوں کے پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلباء کو ملنے والی اسکالرشپ رواں تعلیمی برس سے پوری طرح سے ختم کر دیا ہے،صرف یہی نہیں بلکہ کہ اسی برس سے مرکزی حکومت نے اقلیتوں کو ریسرچ کے لئے ملنے والے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ (MANF) سے بھی محروم کر دیا ہے۔آپ کو بتا دیں کہ اقلیتوں کے لئے وظیفہ سچر کمیٹی کی سفارشات کے بعد انکی پسماندگی کو دیکھتے ہوئےکو نافذ کیا گیا تھا۔ Demonstration at Azad Maidan in Mumbai regarding the restoration of Maulana Azad Scholarship



اسکالرشپس جن آندولن کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بھال چندر منگیکر نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سن 2006 میں ملک میں پانچویں جماعت میں ڈرآپ آؤٹ کی شرح 30 فیصد اور آٹھویں میں 45 فیصد اور دسویں میں 65-70 فیصد رہی۔اس وقت وہ پلاننگ کمیشن کے ممبر تھے تب یہ اسکالرشپس شروع کی گئی تھی، اس کا مقصد تھا کہ اسکول ڈرآپ آؤٹ کی شرح کو کم کیا جائے تاکہ مالی اور معاشی حیثیت سے کمزور طبقے کے لوگوں کی زندگی بہتری بنائی کا سکے۔انہوں نے کہا کہ کمزور اور معاشی پسماندگی کا شکار لوگوں کے ساتھ یہ بےایمانی ہے انکے ساتھ یہ مذاق کیاجارہا ہے یہ صرف کمزور طبقے سے وابستہ کے لوگوں کو بےوقوف بنانے کی کوشش کی جارہی ہیں۔۔



انہوں نے کہا کہ حج سبسیڈی بند کرنے کے بعد اس رقم کو اقلیتی فلاح و بہبود کیلئے خرچ کیا جائیگا لیکن آج تک اس پر عمل نہیں کیا گیا،مرکزی حکومت کے ایک فیصلے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تاریک ہو جائیں گی، اسلئے اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا تو ہم ملک گیر سطح پر حکومت کے خلاف احتجاج کرینگے پھر شاید مظاہرین کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔۔



مظاہرین وفد نے مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری سے ملاقات کی اُنہیں اس اسکالرشپ کو روکنے کے بعد ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا کیا اور کہا کہ وہ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم تک انکی باتیں اور مطالبات پہنچائیں۔

