بریلی: بریلی میں درگاہ اعلیٰ حضرت امام اہل سُنّت احمد رضا خاں فاضلے بریلوی کے احاطے میں واقع مدرسہ جامعہ منظر اسلام میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ جس میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس دوران مسلمانوں سے متعلق سماجی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی مسائل پر بھی غور وخوض کیا گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ مسلم خواتین کے حوالے سے گفتگو سب سے اہم موضوع رہا۔ Dargah Addresses that Muslim Women Play Role in Development



مدرسہ جامعہ منظر اسلام کے سینیئر استاد مفتی محمد سلیم نوری بریلوی نے واضح طور پر کہا ہے کہ مسلم معاشرہ میں خواتین کا سب سے اہم کردار ہے۔ وہ گھر کو گھر بنانے میں سب سے ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی ہے۔ بالخصوص مذہب اسلام اور مسلم معاشرہ کے فروغ میں مسلم خواتین کے کردار اور تعاون کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ Role of Muslim Women in Society. اسلام نے بھی خواتین کو کاروباری اطوار سے کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن خواتین کو کاروباری کارکردگی کے دوران مذہب اسلام کے احکامات اور شرعی پابندیوں کا بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ Role of Women in Muslim Society

