ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں تعینات ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر آدرش سنگھ کی فوٹو واٹس ایپ کی ڈی پی لگاکر سائیبر فراڈ سے جڑے لوگ عام لوگوں کو ٹھگ رہے تھے،ضلع مجسٹریٹ کو اس کی اطلاع ملتے ہی اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے، شروعاتی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ یہ سائیبر جالساز ضلع بلیا کا رہنے والا ہے- Man Booked for Using DM'S Photo in DP

سائبر کرائم

ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر آدرش سنگھ نے پریس نوٹ جاری کرکے اس کی اطلاع دی تھی کہ موبائل نمبر 9155975718 سے کسی بھی قسم کا کوئی میسیج آتا ہے تو اس پر توجہ نہ دی جائے،اور نہ ہی اپنی ذات سے متعلق کوئی اہم معلومات کا اشتراک کریں۔

انہوں نے کہا کہ ان کی تصویر واٹس ایپ کی ڈی پی میں لگاکر لوگوں سے تحفے تحائف اور پیسے کا مطالبہ کیاجارہا تھا،ڈی ایم نے سب سے الرٹ رہنے کی اپیل کی گئی ہے، اس معاملے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی تو پتا چلا کہ مذکورہ نمبر بلیا ضلع سے آپریٹ ہو رہا تھا. پولیس نے اس معاملے میں ایک ٹیم بلیا کے لئے روانہ کیا ہے، پولیس نے اس نمبر سے کئے گئے تمام ٹرانزکشن پر روک لگوا دی ہے،اور کہا کہ جلد ہی ملزمین پولیس کی گرفت میں ہونگے۔