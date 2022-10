میرٹھ:اترپردیش کے میرٹھ میں واقع سردار وللبھ بھائی پٹیل کرشی یونیورسٹی میں تین روزہ کسان میلے میں دس کروڑ کی قیمت والا گولو بھینسا سبھی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس بھینسے کا وزن قریب 1500 کلو بتایا جاتا ہے۔ Costly Buffalo Centre of attraction In Agriculture Mela In Meeruth In Uttar Pradesh

اس میلے میں ہریانہ کے پانی پت سے دس کروڑ کی قیمت والا گولو بھینسا بھی میلے میں پہنچا ہے ۔ بھینسے کے مالک نریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اس بھینسے کی قیمت قریب دس کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ بھینسے کی خوراک اور دیکھ بھال پر ماہانہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس بھینسے سے آمدنی بھی بہت ہوتی ہے۔

انہوں نے کہاکہ یہ بھینسا روزانہ 25 لیٹر دودھ، 15 کلو پھل، 15 کلو اناج اور 10 کلو مٹر کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سبز چارہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسے ہر روز شام کو چھ کلومیٹر پیدل بھی چلایا جاتا ہے۔ اورگولو کے جسم پر روزانہ تیل سے مالش کی جاتی ہے۔میلے میں آئے سیلانی اور کسان اس کے ساتھ سیلفی لیکر اس کی یادو کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اسے دیکھ کر اپنی خو شی بھی ظاہر کر رہے ہیں.

میرٹھ کے سردار وللبھ بھائی پٹیل کرشی یونیورسٹی میں منعقدہ ذراعی میلے میں کسانوں کی کاشتکاری سے متعلق اشیاء کی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے،