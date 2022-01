ریاست اترپردیش کے ضلع مظفرنگر میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان 192 نئے کورونا کیس New Corona Cases in The Last 24 Hours سامنے آنے سے محکمہ صحت میں افراتفری Chaos in The Health Department پھیل گئی ہے۔

مظفرنگرمیں 192 کورونا کیسز درج

راحت کی بات یہ ہےکہ محکمہ صحت ٹیم نے 518 مریضوں کو صحتیاب بھی کیا۔ اب مریضوں کی تعداد مظفر نگر میں 2202 رہ گئی۔

مظفر نگر میں کورونا وائرس کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ضلع میں 192 نئے مثبت کیسز ملے ہیں، جس کے بعد ضلع انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی ہے۔

مظفر نگر میں 192 کیس ملنے سے محکمہ صحت میں افراتفری پھیل گئی ہے۔ آج 2572 افراد کی کورونا ٹیسٹگ میں 192 افراد مثبت پائے گئے ہیں اور دیگر تمام رپورٹیں منفی آئی۔ تاہم اس درمیان راحت و اطمینان کی بات یہ ہے کہ اب تک 32002 کورونا مثبت مریض صحتیاب ہوچکے ہیں۔اب تک 269 مثبت مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔

ضلع انتظامیہ کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جارہی ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیم بھی کورونا وبا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے پوری مستعدی کے ساتھ مصروف ہے۔