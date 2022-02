دراصل غازی آباد کے لنک روڈ تھانہ علاقے کے رہنے والے سونو کی کار کو پولیس نے کچھ دن پہلے ہی قبضے میں لے کر سیز کیا تھا۔ عدالت نے حال ہی میں ان کی گاڑی کو ریلیز کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کے حکم کو لے کر سونو پولیس لائن پہنچے۔ اس دوران کار میں اسٹیپنی ٹائر نہیں تھا۔ قریب ہی دو نوجوان کھڑے پائے گئے، جن کے ہاتھوں میں ٹائر کھولنے کے اوزار تھے۔ Constable And Two Arrested In Noida

سونو نے ٹائر چوری ہونے کا شبہ ظاہر کیا تو پولیس لائن انسپکٹر (آر آئی) ادل سنگھ موقع پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے وہاں کھڑے مکینکس یونس اور نوید سے پوچھ گچھ شروع کی تو انہوں گاڑی سے ٹائر نکالنے کا اعتراف کر لیا۔

دونوں کباڑیوں نے یہ بھی بتایا کہ کانسٹیبل مہندر سنگھ کے کہنے پر انہوں نے گاڑی سے ٹائر ہٹایا تھا۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ پولیس لائن میں کھڑی ضبط شدہ گاڑیوں کی حفاظت کے لیے کانسٹیبل مہیندر سنگھ کو تعینات کیا گیا تھا۔ اے ایس پی آکاش پٹیل نے کانسٹیبل مہندر سنگھ سے پوچھ گچھ کی۔

کانسٹیبل نے بتایا کہ پولس ٹریننگ اسکول (پی ٹی ایس) میرٹھ میں تعینات انسپکٹر مہیش شرما کی گاڑی کے لیے یہ اسٹیپنی ٹائر نکالا گیا تھا۔ مہیش شرما کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت غازی آباد پولیس لائن کے کیمپس میں رہتے ہیں۔ Constable And Two Arrested In Noida