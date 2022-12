مرادآباد:اتر پردیش میں نگر پنچایت انتخابات کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی ہے توں توں سیاسی گہماگہمی تیز ہوتی جا رہی ہے۔تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما ووٹرز کی توجہ اپنی اپنی مبذول کرانے میں مصروف ہیں۔Congress Leader Mohammad Danish Saifi Wants To Work For Poor And Needy Girls And Boys Agwanpur Nagar Panchayat

اگوان پور نگر پنچایت کے موجودہ چیئرمین پرترقی کے لئے کچھ نا کرنے کا الزام

اسی درمیان مرادآباد کے اگوان پور سے چیئرمین کے عہدے کے ممکنہ امیدوار محمد دانش سیفی نے ای ٹی بھارت سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے پنچایت موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔

انہوں نے کہا کہ موجودہ چیئرمین علاقے کی ترقی کے لئے کچھ نہیں کیا ہے۔ان کے خلاف انگنت شکایات ہیں۔چیئرمین لوگوں کی شکایات دور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ۔ان کی وجہ سے باشندوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا پے۔

محمد دانش سیفی نے بتایا کہ جہاں تک نگر پنچایت انتخابات کی بات ہے تو پوری طاقت کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں گے۔ان کا یہ پہلا الیکشن ہے ۔۔امید کرتے ہیں لوگ ان کے حق میں ووٹ کریں گےکیونکہ موجودہ چیئرمین سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔

ان مزید کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس کی جانب سے انہیں ٹکٹ ملتا ہے اور انتخابات میں جیت ملنے کی صورت میں وہ علاقے میں انٹر کالج کی تعمیر اور غریب لڑکیوں کی شادی کے لئے کام کریں گے۔