علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے ذاکر حسین کالج آف انجینیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی طZakir Hussain College of Engineering and Technology, AMU کے مکینیکل انجینئرنگ شعبہ کی جانب سے "مشینری کنڈیشن مانیٹرنگ" کے موضوع پر پانچ روزہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام (ایف ڈی پی) کا انعقاد کیا گیا۔



مشینری کنڈیشن مانیٹرنگ" کے موضوع پر پانچ روزہ فیکلٹی ڈیو لپمنٹ پروگرام میں مختلف ماہرین دیگر موضوعات سمیت اس بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ مشینوں کی خرابی اور غیر ضروری مرمت کے اخراجات سے کیسے بچا جاسکتا ہے۔



اے آئی سی ٹی ای ٹریننگ ولرننگ (اٹل) اکیڈمی کے اسپانسر شپ سے منعقد ہونے والے اس پروگرام کی افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر پرویز مستجاب (ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی) نے کہا کہ "مینوفیکچرنگ میں اب اس بات کا خاص دھیان رکھا جا رہا ہے کہ مشکل پیش آنے پر حل کیا ہوگا اور آٹومیشن پر بھی توجہ دی جارہی ہے." انہوں نے انجینئرنگ و ٹیکنالوجی اور مکینیکل انجینئرنگ شعبہ کی حصولیابیوں پر بھی روشنی ڈالی۔



ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی Zakir Hussain College of Engineering and Technology, AMU کے پرنسپل پروفیسر ایم ایم سفیان نے شرکاء پر زور دیا کہ" وہ ایف ڈی پی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام تدریس، تشخیص اور تحقیق کے کلیدی شعبوں میں فیکلٹی ممبران کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا" پروفیسر سفیان نے اے ایم یو سے تعلیم یافتہ 2 بھارت رتن، 11 پدم بھوشن اور 27 پدم شری ایوارڈ یافتگان کا بھی خاص طور سے ذکر کیا۔



کنڈیشن مانیٹرنگ اور مینٹیننس انجینئرنگ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پروفیسر ایم مزمل (چیئرمین، مکینیکل انجینئرنگ شعبہ) نے مرمت میں آنے والی لاگت کو بچانے میں کنڈیشن مانیٹرنگ کے کردار کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ "حالات کی نگرانی کا ہدف آلات کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا ہے، جس میں اس بات کی پیش گوئی کی جاتی ہے کہ طویل مدتی پیداواری صلاحیت کے لئے کب مرمت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی".



ڈاکٹر سدرہ خانم (ایف ڈی پی، کوڈینیٹر) نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جبکہ عتیب احمد خان (معاون کوآرڈنیٹر) نے شکریہ ادا کیا۔



پروگرام میں مختلف انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز، سمیت مختلف اداروں کے 160 افراد شرکت کر رہے ہیں. ایف ڈی پی کا اختتام 14 جنوری کو ہوگا۔