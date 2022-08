اترپردیش كے علی گرڑھ میں واقع عالمی شہرت یافتہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی Aligarh Muslim University کے وائس چانسلر كی مدت میں توسیع كرنے كے سبب تنازع كھڑا ہو گیا ہے ۔اے اہم یو كے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور کو 16 مئی 2017 کو پانچ سال کی مدت کے لئے وائس چانسلر منتخب کیا گیا تھا جن کی مدت 15 مئی 2022 کو مکمل ہو گئی تھی ۔اس کے بعد صدر جمہوریہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وزیٹر کی حیثیت سے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور Vice Chancellor Prof. Tariq Mansoor کی مدت 15 مئی 2022 سے ایک سال کی توسیع کر دی تھی۔amu vice chancellor's complaint to president of india



گزشتہ کئی ماہ سے وائس چانسلر کی توسیع کو لےکر کیمپس میں بحث ہو رہی تھی، ذیادہ تر طلبہ اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ وائس چانسلر کی مدت کی توسیع AMU Vice Chancellor Got Extention نہیں ہونی چاہیے تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ کورونا وبا کے سبب گزشتہ دو برسوں سے یونیورسٹی بند ہے ۔ اس کی وجہ سے یونیورسٹی کے اگلے وائس چانسلر کی تقرری کا پروسس شروع نہیں ہوا کیونکہ ایگزیکٹو کونسل (ای سی) اور یونیورسٹی کورٹ کے بھی انتخابات نہیں ہوئے ہیں ۔اس کی وجہ سے توسیع ممکن ہو سکتی ہے۔



وائس چانسلر کی مدت میں ایک سال کی طوسیع کے بعد بھی موجود وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے ایگزیکٹو کونسل (ای سی) اور یونیورسٹی کورٹ کے

انتخابات نہیں کروائے ہیں۔ اس کی شکایت طلبہ یونین کے سابق صدر شہزاد عالم برنی نے صدر جمہوریہ سے خط لکھ کر کی۔

شہزاد عالم برنی نے كہاكہ صدر جمہوریہ ہند کو خط اس لئے لکھا گیا ہے کیونکہ وہ اے ایم یو کی ویزیٹر ہیں۔ اے ایم یو کے موجودہ وائس چانسلر کو ایک سال کی طوسیع کی گئی تھی تاکہ وہ اے ایم یو کے نئے وائس چانسلر کا انتخاب کا عمل شروع کر سکیں لیکن وائس چانسلر، تقرری اور داخلہ کے عمل میں اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔



برنی كا مزید كہنا ہے كہ اے ایم یو کے نئے وائس چانسلر کے انتخاب میں ایگزیکٹو کونسل (ای سی) اور یونیورسٹی کورٹ کے ممبران ووٹ کرتے ہیں جن کے انتخابات موجودہ وائس چانسلر نہیں کروا رہے ہیں۔ اے ایم یو کورٹ ممبر کی 193 سیٹوں میں سے 119 سیٹیں خالی ہیں، جن کا انتخاب نئے وائس چانسلر کے انتخاب سے پہلے ہونا ہے تاکہ تمام کورٹ ممبرز اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں۔ یہی معاملہ ایگزیکٹو کونسل کا ہے۔



اے ایم یو کے موجودہ وائس چانسلر شاید دوبارہ خود ہی وائس چانسلر بننا چاہتے ہیں،اس کی وجہ سے یونیورسٹی کورٹ اور ایگزیکٹو کونسل (ای سی) کے انتخابات نہیں کروا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سے صدر جمہوریہ ہند كو خط لكھ كر پورے معالے سے آگاہ كرنے كی كوشش كی گئی ہے ۔