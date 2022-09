میرٹھ :اترپردیش کے میرتھ شہر میں دو برسوں کے بعد چلہم کے موقع پر مجاسلس اور جلوس کا اہتمام کیا گیا ۔اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ۔حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے ماہ سفر تک مجالس اور جلوسوں کے انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کا سلسلہ 40 دنوں تک جاری رہتا ہے. عاشورہ کے بعد چالیسویں روز دنیاں بھر کے مختلف ممالک میں امام حسین اور شہدائے کربلا کے 72 شہیداں کا چہلم منایا جاتا ہے۔Chehlum Juloos Held in Meerut after Two Years

میرٹھ میں مجالس اور جلوس کا اہتمام

اسی سلسلے میں آج میرٹھ کی مختلف امام بارگاہوں میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔شہر میں زیدی نگر سوسائٹی اور چھوٹی کربلا گھنٹہ گھر سے جلوس کا اہتمام کیا گیا ۔

میرٹھ میں مجالس اور جلوس کا اہتمام

کرورونا وارس کے منحوس دور کے بعد پہلی مرتبہ عزاداران شہدہ کربلا نے پورے جوش و خروش کے ساتھ جلوسوں کا اہتمام کیا ۔اس موقع پر سینکڑوں لوگوں نے جلوس میں شرکت کی ۔

میرٹھ میں مجالس اور جلوس کا اہتمام

گزشتہ دو سال سے کورونا وائرس کے سبب حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کے جلوس اور مجالس پر پابندی عائد کر دی گئ تھی.لیکن کورونا کے برے دور کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر سے روایت کے مطابق جلوس اور مجالس کے اہتمام کا سلسلہ شروع ہوا۔Chehlum Juloos Held In Meerut After Two Years