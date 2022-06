اترپردیش کے مدارس کو جدید بنانے کے لئے ریا ستی حکومت کی جانب سے مختلف اقدام اٹھا ئے گئے ہیں،اس اقدام کا اثر اب مدارس میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر نظر آرہا ہے،مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہواہے،طلبا قومی ترانہ گارہے ہیں،حکومت کے اس فیصلے سے طلباء اور مدارس منتظمین بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔Singing of National Anthem Made Mandatory for Students and Teachers in all Madrasas in U P

تبدیلی





واضح رہے کہ مدارس کے لئے یوگی حکومت نے ہدایت دی تھی کہ وہاں روازانہ کی بنیاد پر قومی ترانہ پڑھایا جائے،حکومت کی اس ہدایت پر عمل آروی ہوچکی ہے،مدارس کے طلباء کو دعا کے ساتھ ساتھ اب قومی ترانہ بھی پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات سے قبل بھی مدارس کے اندر قومی ترانہ پڑھنے کا رواج تھا،قومی تہواروں کے مواقع پر قومی ترانہ پڑھا جاتاتھا،تاہم اب روزانہ کی بنیادوں پر اسے پڑھاجاتاہے۔

مدارس میں زیر تعلیم طلبا روزانہ کی بنیادو پر قومی ترانہ پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کے مطابق قومی ترانہ پڑھنے سے حب الوطنی میں اضافہ ہوتا ہے،ایک طرف جہاں حکومت مدارس کی جدید کاری کو لے کر اقدام اٹھا رہی ہے ،تاہم مدارس میں ابھی بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔