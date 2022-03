غازی آباد: اتر پردیش غازی آباد کے مراد نگر ڈیولپمنٹ بلاک کی برج وہار کالونی اور جلال آباد کے گاؤں میں "سیلف ایمپلائمنٹ ٹیلرڈ کورس ٹریننگ" کے مستفیدین کے لیے تقسیم اسناد کا پروگرام منعقد کیا گیا۔یہ پروگرام جن سکھشن سنستھان غازی آباد کے زیر اہتمام اور (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India) وزارت ہنر مندی کی ترقی اور صنعت کاری حکومت ہند کی معاونت سے منعقد ہوا۔



پروگرام کے مہمان خصوصی، خواتین کی ترقی ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کی قومی صدر، درگیش شرما نے بتایا کہ استفادہ کنندگان نے جن سکچھن سنستھان، غازی آباد سے تربیت حاصل کی ہے۔ تمام مستحقین کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، تاکہ تمام مستحقین اپنا روزگار کر سکیں اور نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں مہارت اور ہنر ہے اور آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ Self Employment Tailor Course Training

درگیش شرما نے کہا کہ آپ خود روزگار کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ملازمت دینے کے قابل بن سکتے ہیں۔ جن سکشن سنستھان غازی آباد کی انسٹرکٹر سواتی ورما اور ارم نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ تمام مستحقین کو ہاتھ کا ہنر دیا ہے، یہ بہت قابل تعریف ہے۔

انسٹرکٹر ارم نے بھی تمام مستحقین کے روشن مستقبل کی دعا کی اور یقین دلایا کہ مستقبل میں جب بھی ضرورت پڑی وہ مدد کے لیے موجود رہیں گے۔ پروگرام کا اہتمام ابھیشیک، آئی ٹی ہیڈ، جن سکچھن سنستھان غازی آباد نے کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں پریتی گوسوامی کونسل موجود تھیں۔