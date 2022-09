لکھنو: جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج (جے این ایم سی Jawhar Nehru Medical Commission) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے شعبہ امراض قلب کے صدر، اور کارڈیالو جی سوسائٹی آف انڈیا، یو پی چیپٹر کے صدر پروفیسر ایم یو ربانی نے جے این ایم سی میں کارڈیالوجی کے پیچید طریق ہائی علاج سرجری کی کامیابی کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔موجودہ دور میں جدہد آلات کی بنیاد کچھ بہتر کیا جا سکتاہے۔ Cardiologist Presents Analysis Of Coronary Angioplasty AND pacemaker DATA Of JNMC

پروفیسرربانی نے کورونری انجیو پلاسٹی اور پیش میکر ڈاٹا کا تجزیہ پیش کیا

لکھنؤ میں حال ہی میں منعقد کارڈیالوجی سوسائی یو پی چیپٹر کے 'کورونری اینڈ اسٹرکچرل انڈو وینشن کونسل میٹ' (Coronary and Structural Intervention Council Meet) میں انھوں نے جے این ایم سی کے کورونری انجیو پلاسٹی اور پیس میکر ڈاٹا (Coronary Angioplasty and Pacemaker Data)کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا۔ پروفیسر ربانی نے ڈاکٹروں کے ذریعہ کیتھیڑ (Catheters) لگانے سے لے کر تنگ شریانوں کو درست کرنے اور تجویز کردہ ادویات سمیت طرز زندگی میں تبدیلیوں وغیرہ کے بارے میں بتایا، جس سے امراض قلب میں مبتلا لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا۔ سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایس جی پی جی آئی) اور کنگ جارج میڈیکل یونیورٹی (کے جی ایم یو) کے سینئر کارڈیالوجسٹ کے ہمراہ کانفرنس کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے ٹرانسکیتھیٹر اورٹک والو امپلا انٹیشن (ٹی اے وی آئی)(Transcatheter Aortic Valve Implantation)کے بارے میں بھی بتایا۔

پروفیسر ربانی نے کہا کہ ٹی اے وی آئی ایک ابھرتی ہوئی تکنیک ہے جہاں چنندہ مریضوں میں اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر اور ٹک والو کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انھوں نے نوجوان ماہرین کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ کورونری اور دیگر کارڈیو ویسکولر انٹروینشن کے کیسز پیش کریں۔