نوئیڈا، یوپی: میٹروپولیٹن کانگریس کمیٹی کے صدر رام کمار تنور کی قیادت میں، بشن پورہ سیکٹر-58 نوئیڈا اتر پردیش میں واقع دفتر میں ایک اہم میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں کانگریس پارٹی کی رکنیت سازی مہم پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ Congress Membership Drive۔ راجستھان کے سابق ایم ایل اے نارائن سنگھ کو اس میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر نوئیڈا میا نگر کا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر (DRO) مقرر کیا گیا ہے۔ Campaign to Strengthen the Congress

کانگریس کی تنظیم کو مضبوط کرنے کی مہم سازی

ڈی آر او نارائن سنگھ نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی رکنیت سازی مہم پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھی جس کے بعد پی سی سی کا عمل شروع ہوگا۔ نوئیڈا میٹروپولیس میں کل 9 پی سی سی ممبران بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد اے آئی سی سی کا رکن بنیں گے۔ مہا نگر صدر رام کمار تنور نے کہا کہ جن بوتھوں میں کارکن زیادہ ہو گئے ہیں، اس بوتھ پر پی سی سی ممبر بنائے جائیں گے۔

کانگریس کی تنظیم کو مضبوط کرنے کی مہم سازی

یہ بھی پڑھیں:



اس موقع پر سینیئر لیڈر پھرے سنگھ ناگر، سینیئر لیڈر چرن سنگھ یادو، میٹروپولیٹن نائب صدر ہریندر شرما، میٹروپولیٹن نائب صدر رضوان چودھری، میٹروپولیٹن نائب صدر رمیش یادو، جنرل سکریٹری سونو پردھان، خزانچی رام کمار شرما، جنرل سکریٹری آر کے آئی، آئی ایس پی آر اور دیگر موجود تھے۔ جتیندر چودھری، رینا راؤ، ریما آئیر، سیوا دل کے صدر ایس کے پلٹا، اونیش تنور، دولی تنور، کرن ورما، نکول چودھری، آدرش موریا، امان، دیپ کمل، گایتری سینی، ہرشیت اروڑہ، پاویترا لالوانی، شرے یادو، ودھیشا، شیو کمار وغیرہ کانگریس کارکنان موجود تھے۔