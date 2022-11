نئی دہلی: حکومت کی جانب سے مطالبات کو نظر انداز کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دہلی کے پریس کلب میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں اینٹوں کے بھٹہ مالکان نے مسائل حل ہونے تک غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا۔ پریس کانفرنس میں اینٹوں کے بھٹہ مالکان نے بتایا کہ وہ آج سے دہلی کے رام لیلا میدان میں احتجاج شروع کریں گے تاکہ حکومت کی توجہ صنعت کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کی طرف مبذول کرائی جائے، جس میں جی ایس ٹی کو کم کرنا، جیگ-جگ قوانین کو لچکدار بنانا اور آلودگی کے قوانین کو آسان بنانا شامل ہے۔ Brick Kiln Owners And Tiles Manufacturers From Across The Country Will Take To The Streets Against The Government

دھرنا احتجاج شروع کرنے پر مجبور صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ جی ایس ٹی میں زبردست اضافے اور زگ زیگ کے ناقابل عمل قوانین کی وجہ سے موجودہ ماحول میں اینٹوں کے بھٹوں کو چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا حکومت کی جانب سے نرخوں میں غیر عملی اور غیر معقول اضافہ واپس لیا جائے۔ آل انڈیا برک اینڈ ٹائل مینوفیکچررز فیڈریشن کے سرپرست اننت ناتھ سنگھ نے پریس کانفرنس میں کہا، "اینٹوں کے بھٹہ مالکان کے تئیں حکومت کی بے حسی بڑھ رہی ہے۔ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو ہندوستان میں تقریباً 3 کروڑ مزدور بے روزگار ہو جائیں گے،اس کی پوری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ اینٹوں کے بھٹہ مالکان پر 01 فیصد سے 06 فیصد اور 05 سے 12 فیصد تک جی ایس ٹی عائد کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصان کا سامنا ہے۔

اینٹیں بنانے کے لئے کوئلہ اہم ایندھن ہے لیکن کوئلے کی قیمتوں میں اضافے سے بھٹوں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئلے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ حکومت کوئلے کی قیمت کو کنٹرول کرے اور فلور ریٹ پر سستا اور اچھا کوئلہ فراہم کرے۔ کوئلے کی بلیک مارکیٹنگ بند ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ریاستی حکومتوں کو جے سی بی مشینوں سے اینٹوں کے بھٹوں کی کان کنی کی اجازت دی جانی چاہئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئلے پر عائد 400 روپے فی ٹن کے غیر ضروری سیس کو ختم کیا جائے اور بھٹہ مالکان کو براہ راست فلور ریٹ پر کوئلہ دستیاب کیا جائے۔