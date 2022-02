علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج کو 1962 میں قائم کیا گیا تھا، جس کی India Today- Neilson in 2016 کے سروے میں 12 ویں رینک آئی تھی۔ جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں ضلع علی گڑھ اور آس پاس کے گاؤں دیہاتوں سمیت ریاست اتر پردیش کے مختلف اضلاع سے بھی خاصی تعداد میں مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔

Book Launch On The History Of AMU Medical College: اے ایم یو میڈیکل کالج کی تاریخ پر مبنی اہم کتاب کا اجرا

اے ایم یو کے ہیلتھ سروس کے سی ایم او، ڈاکٹر شارق عقیل کی کتاب "ال اباؤٹ جے این ایم سی" اے ایم یو علیگڑھ، کا اجرا وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے ایک خصوصی تقریب میں کیا، جس میں میڈیکل کالج کی تاسیس و ترقی کی دلچسپ تاریخ اور بانیان کی گرانقدر قربانیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔



ڈاکٹر شارق عقیل کی کتاب پانچ دہائیوں سے زیادہ طویل دور کی تاریخ، فیکلٹی ممبران کی کاوشوں کا ذکر اور طلبہ کی کہانیاں بیان کرتی ہے، جنہوں نے جے این میڈیکل کالج کو ایک معروف ادارے کے طور پر اعتبار بخشا ہے۔



ڈاکٹر شارق عقیل نے کہا کہ 'اے ایم یو میں میڈیکل کالج شروع کرنے کا عظیم مشن ملک کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا اور یہ ہمیشہ محسوس کیا گیا کہ میڈیکل کالج کے قیام کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو محبت و خلوص اور عزم کے ساتھ دستاویزی شکل دینے کی ضرورت ہے اور آخرکار یہ کام انجام کو پہنچا، جب وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے مجھے اس کتاب کو قلمبند کرنے کی ذمہ داری سونپی'۔



انہوں نے کہا 'میں نے ابتدائی دور کے اساتذہ کی 80 سے زیادہ قیمتی تصاویر جمع کیں اور 1960 کی دہائی سے لے کر آج تک کی فیکلٹی ممبران اور ممتاز سابق طلبہ کی سر گزشت لکھی جنہوں نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ امید ہے کہ اس کتاب کو پوری دنیا میں موجود اے ایم یو برادری پڑھنا پسند کرے گی'۔



رسم اجرا تقریب کی صدارت کرتے ہوئے اے ایم یو کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کہا 'اس کتاب کا اجراء میں کووڈ کی وجہ سے ایک سال کی تاخیر ہوئی۔ شکر ہے کہ آج ہم یہاں خوش و جذبہ کے ساتھ اس تقریب کے گواہ بن رہے ہیں'۔



انہوں نے کہا تاریخ کو دستاویزی شکل دینا اہمیت رکھتا ہے اور یونیورسٹی کے پبلیکیشن ڈویژن کی طرف سے شائع ہونے والی دیگر کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی بہت اہمیت رکھتی ہے جو ہمیں اپنے شاندار ماضی کی تفصیلات بھی فراہم کرے گی'۔

ڈاکٹر فائزہ عباسی (ڈائریکٹر، یو جی سی ایچ آر ڈی سنٹر) نے پروگرام کی نظامت کی اور سرسید اکیڈمی/پبلیکیشن ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شاہد نے شکریہ کے کلمات ادا کیے۔