لکھنؤ: نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی مناسبت سے لکھنؤ شہر میں متعدد جلوس اور پروگرامز کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ٹیلے والی مسجد میں ایک دن قبل ہی جشن چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسجد کے احاطے کو قمقموں اور روشنیوں سے خاص طور پر سجایا گیاہے۔Celebration of Eid Milad-ul-Nabi (peace be upon him) in Lucknow

مسجد کا شاندار منظر





اس موقع پر پروگرام کے کنوینر مولانا سید واصف حسن واعظی نے ای ٹی وی بھارت سے بات چیت میں کہا کہ کہ لکھنو کی ٹیلے والی مسجد تقریبا 100 برس سے زائد قدیم ہے، یہاں برسوں سے ربیع الاول کے موقع پر روشنی اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 11 ربیع الاول کی شب میں جشن چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں پر شہر کے دور دراز علاقوں سے عوام کا جم غفیر ہوتا ہے۔



انہوں نے بتایا کہ احاطے میں موجود مزار کے گنبد اور مسجد کو خاص قسم کی روشنیوں سے سجایا گیا ہے، جو کہ قابل دید ہے، بارہ ربیع الاول کو جلسہ سیرت النبیﷺ اور نعتیہ مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں علماء اور شعراء اپنا کلام پیش کر عوام کو اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے اہم پیغام دیں گے۔



انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر روشنی سے مسجد کو اس لیے سجایا جاتا ہے کیونکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اور عوام اس دلکش اور پر فریب نظاروں سے متاثر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بارہ ربیع الاول کو بہت ہی بڑے پیمانے پر پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کو بتایا جائے گا۔