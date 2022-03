اترپردیش اسمبلی انتخابات کے ساتویں اور آخری مرحلے کے لیے آج ووٹنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ووٹروں سے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے ساتویں اور آخری مرحلے میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔

وزیر اعظم مودی کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سبھی سے ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا ''آج اتر پردیش میں جمہوریت کی عظیم قربانی کی تکمیل کا دن ہے۔ میری تمام ووٹروں سے اپیل ہے کہ اسمبلی انتخابات کے ساتویں اور آخری مرحلے میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیں اور ووٹنگ کا نیا ریکارڈ بنائیں۔ PM Modi Urged People to Come Out and Cast Their Vote

وزیر داخلہ امت شاہ نے لکھا کہ آج اتر پردیش میں انتخابات کا ساتواں اور آخری مرحلہ ہے، میں تمام ووٹروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اتر پردیش میں عوامی فلاح اور ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ دیں۔ آپ کا ایک ووٹ اتر پردیش کے خوشحال اور محفوظ مستقبل کی بنیاد کی ضمانت ہے'۔

اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھا ہے کہ آج اتر پردیش قانون ساز اسمبلی انتخابات 2022 کا آخری مرحلہ ہے۔ تمام ووٹرز قوم پرستی، ترقی اور گڈ گورننس کی جیت کے لیے ووٹ ضرور دیں۔ آپ کا ایک ووٹ آپ کی ریاست کو مافیاؤں، فسادیوں اور انتہا پسند خاندان پرستوں سے بچائے گا۔ اس لیے پہلے ووٹ کریں پھر جل پان کریں'۔

بتادیں کہ آخرے مرحلے میں اترپردیش کے نو اضلاع کی 54 اسمبلی سیٹوں پر پولنگ صبح سات بجے سے شام چھ بجے تک پولنگ ہوگی۔ لیکن نکسل متاثرہ سون بھدر کے رابرٹس گنج اور دودھی اور چندولی کی چکیا اسمبلی میں صبح سات بجے سے شام چار بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا۔ اسمبلی انتخابات کے ساتویں اور آخری مرحلے میں وارانسی، اعظم گڑھ اور مرزا پور ڈویژن کے نو اضلاع یعنی وارانسی، جونپور، غازی پور، چندولی، اعظم گڑھ، مئو، مرزا پور، سون بھدر اور بھدوہی میں 54 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔

مزید پڑھیں: