کانگریس کی سینئر رہنما پرینکا گاندھی نے سونبھدر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ''بی جے پی، ایس پی اور بی ایس پی صرف مذہب اور ذات برادری کی بات کرتی ہیں۔ وہ اصل مسائل پر بات نہیں کرتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں انہیں اس بنیاد پر ووٹ مل جائے گا۔''

''ہم (کانگریس) اترپردیش میں سیاست کو ایک نئی سمت دینے کے لیے کوشاں ہیں جو ذات برادری کے بجائے ترقیاتی ایجنڈے پر مبنی ہو۔'' Priyanka Gandhi On Caste Politics in UP

انہوں نے بے روزگاری کے مسئلے Unemployment Issues پر بات نہ کرنے کے لئے دیگر پارٹیوں پر حملہ کیا اور سوال کیا کہ وہ کسانوں اور چھوٹے کاروباریوں کو کیا سہولیت فراہم کریں گی؟ قبائلیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدام کریں گی۔

انہوں نے کانگریس کو اقتدار میں لانے کے لئے کانگریس کے حق میں ووٹ کی اپیل کی۔

پرینکا نے کہا کہ آپ کو سیاسی پارٹیوں کی نیت اور پالیسی کو دیکھنا چاہیے۔ ہم ان مسائل کی بات کررہے ہیں جن کا عوام سے تعلق ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ مستقبل میں کیا چاہ رہے ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔

آوارہ مویشیوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا ریاستی حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوئی بھی اقدام نہیں کررہی ہے۔ Priyanka Gandhi On Caste Politics in UP

انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ میں بھی آوارہ مویشیوں کے مسائل تھے لیکن کانگریس کی وہاں کی حکومت نے اسے حل کیا کیونکہ اس نے اس ضمن میں کوششیں کیں۔ یہ آپ کے لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے مسائل کا حل نکالیں۔

خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر کانگریس لیڈر نے کہا پارٹی نے 40 فیصد ٹکٹ خواتین کو دیے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ لیں۔ Priyanka Gandhi On Caste Politics in UP

نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے ان فیصلوں کی وجہ سے عوام اور چھوٹے کاروباریوں پر کافی اثر پڑا ہے۔ Priyanka Gandhi On Caste Politics in UP

یو این آئی