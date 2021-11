ریاست اترپردیش کے ضلع مظفرنگر میں منعقد 'سانسد اسپورٹس مقابلہ' (Sansad Sports Competition) کے اختتامی تقریب میں بھارت کے وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر (Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur) پہنچے اور اس دوران انہوں نے مظفر نگر میں 8 کروڑ کی لاگت سے ایتھلیٹک ٹریک (Athletic track in Muzaffarnagar) بنانے کا اعلان کیا۔

Athletic track: مظفرنگر میں ایتھلیٹک ٹریک بنانے کا اعلان

انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ 'مظفرنگر کے نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر کوچنگ کے لیے کوچ رکھا جائے گا۔ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کو کھیلوں میں دلچسپی لینے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ 'اس شعبے میں بہتر کیریئر بنائے جا سکتے ہیں۔'

انہوں نے فٹنس پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 'اگر آپ بڑے کھلاڑی نہیں بن سکتے تب بھی آپ فٹ رہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر سنجیو بالیان نے ضلع میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے جو کام کیا ہے اس سے ضلع کے نوجوانوں کو ایک نئی شمت ملے گی۔'

یہ بھی پڑھیں: مستقبل میں میرٹھ کھلاڑیوں کو تراشنے کا بڑا مرکز ثابت ہوگا: انوراگ ٹھاکر

مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ 'کھیل یا کسی بھی شعبے میں کی گئی محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی بلکہ اس کے لیے صحیح وقت کا انتخاب ضروری ہے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے لوگوں سے اپنی صحت کو فٹ رکھنے کے لئے فٹنس انڈیا پروگرام (Fitness India Program) میں شامل ہونے کی اپیل کی۔