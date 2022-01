علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو حال ہی میں وزارت تعلیم کے انوویشن سیل کی اٹل رینکنگ آف انسٹی ٹیوشنس آن انوویشن اچیومنٹس (اے آر آئی آئی اے) 2021 میں 'بینڈ ایکسیلنٹ' کے مقام پر رکھا گیا ہے۔ مرکز سے امداد یافتہ تکنیکی اداروں، مرکزی یونیورسٹی اور انسٹی ٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کے زمرہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کو 'بینڈ ایکسلنٹ' میں شامل کیا گیا ہے۔ AMU Features In ARIIA Band-Excellent

علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو تعلیمی کورسوں، کامیاب اور نئے اختراع کرنے، اختراع کو فروغ دینے، پیٹنٹ فائلنگ، ماحولیاتی نظام کو فعال کرنے والوں کے ساتھ اشتراک و تعاون، تحقیقی نتائج اور ٹیکنالوجی کے منتقلی کے معیارات پر اعلی مقام پر رکھا گیا ہے۔



یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے اس سلسلہ میں کہا کہ "اے آر آئی آئی اے کے بینڈ ایکسیلنٹ کے ذریعہ تحقیق و اختراع میں اے ایم یو کے حقیقی معیار اور حصولیابیوں کو شناخت عطا کی گئی ہے۔ ایک اعلی ہندوستانی عوامی ادارے کے طور پر اے ایم یو اپنے طلبہ میں اخترع کی ثقافت کو فروغ دے رہا ہے اور فیکلٹی ممبران کو اختراع کرنے والے، معمول سے الگ ہٹ کر سوچنے اور مسائل حل کرنے والے کے طور پر تیار کر رہا ہے." Vice Chancellor on AMU Ranked in Band Excellent



اس رینکنگ کے لیے اساتذہ اور طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ" اے ایم یو برادری اس رینکنگ سے بہت خوش ہے اور ہم طلبہ اور فیکلٹی میں اختراع کو فروغ دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھیں گے"



پروفیسر ایم سالم بیگ (چیئرمین، رینکنگ کمیٹی، اے ایم یو) نے کہا "اے ایم یو برادری کے لئے اے آر آئی آئی اے بینڈ ایکسیلنٹ باعث مسرت ہے اور اس سے کیمپس میں اعلی معیار کی تحقیق اور اختراع کو مزید فروغ ملے گا۔ یونیورسٹی کے فعال انتظامیہ کے باعث یہ رینک حاصل ہوئی ہے."







