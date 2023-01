علی گڑھ: یونیورسٹی رجسٹرار دفتر کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی سال 2022-23 میں اے ایم یو میں موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوگی یہ فیصلہ طلباء کے تعلیمی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق یونیورسٹی کے اساتذہ کو موسم سرما کی تعطیلات کے بدلے 10 دن کی حراستی چھٹی (Detention leave) دی جائے گی۔ رجسٹرار دفتر کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے تعلیمی سال دیر سے چل رہا ہے اور اسے ہموار کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ وائس چانسلر نے، اکیڈمک کونسل کی جانب سے، اے ایم یو ایکٹ کے سیکشن 19 (3) کے تحت اپنے پاس حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، XL آف 1920 (جیسا کہ وقتاً فوقتاً جس میں ترمیم کی گئی) کی حفاظت کے لیے یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ Aligarh Muslim University does not have Winter Vacation

یونیورسٹی رجسٹرار دفتر کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن

یہ بھی پڑھیں:

واضح رہے کہ دو روز قبل ہی اے ایم یو کے غیر تدریسی عملے نے انتظامیہ بلاک کا محاصرہ کیا تھا۔ خبر کے مطابق ملک کے معروف تعلیمی اداروں میں سے ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں غیر تدریسی عملہ نے یونیورسٹی کے انتظامیہ بلاک کا محاصرہ کیا، غیر تدرسی عملے کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پر توجہ نہی ںدی گئی تو وہ انتظامیہ کے حلاف احتجاج کرینگے۔AMU Non Teaching Staff

علیگڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے تقریبا 1600 غیر تدریسی عملہ کی تنخواہ روکنے اور ان کا ایکسٹینشن لیٹر جاری نہ کیے جانے کے خلاف ملازمین نے انتظامیہ بلاک کا گھیراؤ کیا اور اعلان کیا کہ اگر کل تک ملازمین کا ایکسٹینشن نہیں کیے گیا تو کل میڈیکل کالج سمیت یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کریں گے۔ A M U non-teaching staff call off strike after VC's assurance of job extension

علیگڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کے غیر تدریسی عملے کو روزانہ کی طرح اپنے اپنے دفاتر جانے کے بجائے صبح سے ہی بڑی تعداد میں یونیورسٹی انتظامیہ بلاک جاتے دیکھ کر یونیورسٹی پراکٹوریئل ٹیم اور علیگڑھ پولیس بڑی تعداد میں اناً فاناً میں انتظامیہ بلاک پہنچی، جہاں سے یہ معلوم ہوا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے ذریعے غیر تدریسی عملے کی دسمبر ماہ کی تنخواہ اور ان کے ایکسٹینشن کے لیٹر پر رجسٹرار کے دستخط نہیں کیے جانے کے خلاف ملازمین انتظامیہ بلاک کا گھیراؤ کرنے آئے ہوئے ہیں، کچھ ملازمین انتظامیہ بلاک کے باہر تو کچھ انتظامیہ بلاک کے اندر رجسٹرار اور پرو وائس چانسلر دفاتر کے باہر اکھٹا ہو گئے۔ غیر تدریسی ملازمین کا کہنا ہے گزشتہ تقریبا 15 سالوں سے ہر سال یونیورسٹی انتظامیہ یکم جنوری سے 31 دسمبر تک ایک سال کے لیے ہمارے ایکسٹینشن لیٹر جاری کرتا ہے جو اس مرتبہ جاری نہیں کیا گیا اور دسمبر ماہ کہ تنخواہ بھی روک دی گئی ہے جس سے متعلق ہم بڑی تعداد میں یونیورسٹی رجسٹرار محمد عمران سے ملنے آئے ہیں لیکن ہماری ملاقات پرو وائس چانسلر سے ہوئی ہے انہوں نے ہم سے کل تک کا وقت مانگا ہے کیونکہ وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور اس وقت علیگڑھ میں موجود نہیں ہے اس لیے اگر کل تک ہمارے ایکسٹینشن لیٹر جاری نہیں کیے اور ہمارے دسمبر ماہ کی تنخواہ نہیں دی گئی تو کل بڑی تعداد میں انتظامیہ بلاک پر دھرنا دیا جائے گا اور یونیورسٹی میڈیکل کالج سمیت پوری یونیورسٹی بند کی جائے گی کوئی بھی غیر تدریسی عملہ کل اپنے دفاتر نہیں جائے گا۔

ملازمین کا یہ بھی الزام ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ گزشتہ کئی برسوں سے سلیکشن کمیٹی نہیں کر رہی ہے، ہم سب سلیکشن کمیٹی کے لیے تیار ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے لیکن موصولہ اطلاع کے مطابق رجسٹرار ملازمین کے ایکسٹینشن لیٹر کو اس لیے جاری نہیں کر رہا کیونکہ یو جی سی کے مطابق ان کی تقرری غیر قانونی ہے۔ کونٹریکٹ اور ڈیلی ویجس پر نوکری کرنے والے ملازمین کی گزشتہ کئی برسوں سے سلیکشن کمیٹی بھی نہیں ہوئی ہے۔موقع پر موجود یونیورسٹی پراکٹر پروفیسر محمد وسیم علی نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا غیر تدریسی عملہ کل مطالبات پورے ہونے پر کیا کرنے کی کہ رہی ہے اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن یونیورسٹی انتظامیہ اپنی سطح پر پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح کی کسی ملازمین کو پریشانی نہیں ہو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پریشانی کا جلد سے جلد کوئی حل نکلے۔

مزید پڑھیں:Book Exhibition At MA Library مولانا آزاد لائبریری کے زیر اہتمام کتابوں کی نمائش

ئے