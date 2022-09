اعظم گڑھ: الفلاح فاؤنڈیشن (بلڈ ڈونیٹ گروپ) کے بانی ذاکر حسین نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے تیسرا یوم تاسیس بطور یوم حسن اخلاق کے طور پر منایا تاکہ ہم سب سے پہلے اچھے انسان بنیں، ہم جھوٹ، بے ایمانی، چوری، نفرت ،بھید بھائو وغیرہ سے بچ کر اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ Alfalah Foundation Celebrate Third Anniversary In Azamgarh In Uttar Pradesh

انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ قرآن پاک کی ان تعلیمات عمل پیرا ہو کر ہم مریضوں کو مفت خون فراہم کر رہے ہیں۔ آئین کی دفعہ 14، 15، 16 اور 25 کے تحت ملک کے شہریوں کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اس لئے ہم تمام مذاہب، ذاتوں، فرقوں کے ساتھ محبت اور امن کے ساتھ رہتے ہوئے عوام کی بے لوث خدمت کررہے ہیں۔

بانی ذاکر حسین نے شہید بھگت سنگھ کے یوم پیدائش پر ملک کے شہریوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شہید بھگت سنگھ ان خون عطیہ کرنے والے والوں کیلئے مشعل راہ ہیں۔ تنظیم نے 3 سال کے عرصے میں 408 مریضوں کو مفت خون فراہم کیا ہے۔ آج بھی یوم تاسیس کے موقع پر الفلاح فاؤنڈیشن کے اراکین نے اعظم گڑھ اور شاہ گنج میں مفت خون کا عطیہ دیا۔

یہ بھی پڑھیں:Jamaat e Islami Hind Opposes Ban on PFI سید سعادت اللہ حسینی نے پی ایف آئی پر پابندی کی مخالفت کی

پروگرام کے مہمان خصوصی رہائی منچ کے جنرل سکریٹری راجیو یادو اور باڈی بلڈر سلمان خان تھے۔ راجیو یادو نے الفلاح فاؤنڈیشن (بلڈ ڈونیٹ گروپ) کی خون کے عطیہ کے میدان میں اس کے کام کے لئے جم کر تعریف کی۔اس موقع پر محمد معاذ، محمد عمر،انعام سنجری، نعمان سنجری، محمد اسامہ، محمد فیض، ونود یادو، اودھیش یادو، نصیب فلاحی، اشرف رشادی ندوی،،عاظم اور شاہنواز کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے۔Alfalah Foundation Celebrate Third Anniversary In Azamgarh In Uttar Pradesh