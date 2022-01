اتر پردیش کے مرادآباد میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen کے صوبائی صدر شوکت علی Shaukat Ali نے ہریدوار دھرم سنسد معاملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر موجود بہت سے لوگوں پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی، باقی لوگوں پر بھی کارروائی کر کے جیل بھیجا جائے۔

AIMIM Leader Shokat Ali on Hate Speech Against Muslims: دھرم سنسد میں اشتعال انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ

انہوں نے کہا کہ جب جب انتخابات نزدیک آتے ہیں تب تب بی جے پی کی طرف سے جناح کا ذکر Jinnah Issue in UP Elections کیا جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں جناح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے 1947 کے بعد اپنا قائد صرف مولانا ابوالکلام آزاد کو مانا ہے۔



کانگریس پارٹی پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس اب ڈوبتا ہوا جہاز ہے، کسی بھی حکیم کو دکھا لیجیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو روزگار، تعلیم اور میڈیکل کی ضرورت ہے، لیکن کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ Shaukat Ali Criticized Congress Ahead of UP Elections





آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا ریاستی انتخابات میں کسی پارٹی سے اتحاد کرنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شوکت علی نے کہا کہ ہم جس پارٹی سے بھی اتحاد کریں گے، اس کا نام ابھی نہیں بتائیں گے۔ اگر ہم نے نام بتا دیا تو اکھلیش یادو ان پر گوموتر کا چھڑکاؤ کر اپنی طرف کر لیں گے۔ AIMIM Leader Shokat Ali on Hate Speech Against Muslims