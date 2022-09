مظفرنگر: ریاست اترپردیش کے ضلع مظفر نگر میں 20 ستمبر سے دس اکتوبر تک اگنی ویئر اسکیم کے تحت بھرتی سے متعلق کیمپ کا انعقاد کیا جارہا ہے۔ 21 روز کی ریلی پروگرام کے دوران مغربی اترپردیش کے 3 ڈویژن میں 13 اضلاع کے تقریبا دو لاکھ نوجوان اپنی قسمت کو آزما رہے ہیں.Agniveer Rally Cancelled Because Of Heavy Rain In Muzaffarnagar

ضلع ہاپوڑ اور رامپور کے بعد آج جمعہ کی صبح شاملی ضلع کی بھارتی ہونی تھی لیکن گزشتہ روز سے ہی مظفر نگر میں مسلسل بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔

مسلسل بارش کی وجہ سے میدان میں پانی جما ہونے کی وجہ سے شاملی ضلع کی بھرتی کی کارروائی کو ملتوی کر دی گئی ہے۔ مظفر نگر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بتایا کہ میدان میں پانی جما ہونے کی وجہ سے بھرتی کی کارروائی کو ملتوی کر دی گئی ۔اس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔Agniveer Rally Cancelled Because Of Heavy Rain In Muzaffarnagar