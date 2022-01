ریاست اترپردیش کے ضلع مظفرنگر کے شہر کوتوالی پولیس اور ایکسائز ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مظفر نگر کے جٹ نگلہ کے راستے پر اینٹ بھٹے کے پاس سے غیرقانونی شراب کے ساتھ چار شراب اسمگلر کو گرفتار کیا۔

ملزمین گرفتار

پولیس نے گرفتار کئے گئے افراد کے قبضہ سے لاکھوں روپے کی غیر قانونی شراب، ایک مہیندرا کار، ایک موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا۔Gang Selling Adulterated Liquor With Fake Labels In UP Busted



ایکسائز آفیسر کا کہنا ہے کہ ملزمین چنڈی گڑھ سے غیرقانونی دیسی شراب لا کر بوتلوں میں بھرتے تھے اور انگریزی شراب کا فرضی لیبل لگا کر نہ جائز منافع کماتے تھے۔