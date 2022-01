اترپردیش کے رامپور کے سوار ٹانڈہ اسمبلی حلقہ سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار اور اعظم خاں کے فرزند عبداللہ اعظم نے پریس کانفرنس کر کے مرادآباد ڈویژن کے کمشنر کی بی جے پی رہنما آکاش سکسین کے ساتھ تصویر دکھا کر کمشنر پر جانب داری کا الزم عائد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔Azam Khan's Son Suspects BJP Candidates Of Plotting Attack To Kill Him

عبداللہ اعظم نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ کمشنر آنجنے کمار کو فوراً بر طرف کیا جائے۔ انہوں نے مزیدکہا کہ ہر وقت ان کی ریکی کی جا رہی ہے، کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ناخوش گوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔

عبد اللہ اعظم



انہوں نے کہا کہ نے ضابطہ اخلاق اور کووڈ پروٹوکول کی تمام ترپابندیاں صرف سماجوادی امیدوار اور کارکنان کے لئے نظر آ رہی ہیں، جبکہ بی جے پی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لئے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایک طرف افسران صد فیصد ووٹنگ کے لئے اپیل کر رہے ہیں تو وہیں بڑے پیمانے پر ریڈ کارڈ تقسیم کرکے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔

عبداللہ اعظم نے کہا کہ پولیس رامپور میں سماجوادی کارکنان کے گھروں میں داخل ہوکر جس طرح سے ڈرا دھمکا رہی ہے وہ کسی سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔ متعدد کارکنان پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ تمام کارروائیاں رامپور کے سابق ضلع انتظامیہ اور موجودہ کمشنر آنجنئے کمار سنگھ کے اشارے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے افسر یہاں موجود ہوں گے تو یہاں صاف و شفاف انتخابات ہونا ناممکن ہیں۔