نوئیڈا: عام آدمی پارٹی کے نوئیڈا ضلع صدر بھوپیندر سنگھ جدون نے بتایا کہ پولیس نے مجھے اور میرے خاندان کو ہراساں کیا ہے۔ میرے گھر اور دفتر پر چھاپہ مارا گیا۔ یوگی حکومت اگنی پتھ اسکیم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کا کام کر رہی ہے اور پولیس کی مدد سے نوجوانوں میں پھیلے غصے کو اتر پردیش پولیس نوجوانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کر رہی ہے، AAP Stands with the Youth Against the Agneepath Scheme انہوں نے کہا کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ہوں اور عام آدمی پارٹی نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو برداشت نہیں کرے گی۔ عاپ کے کارکن ڈرنے والے نہیں ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔Protest Against Agnipath Scheme

