مظفر نگر: اتر پردیش کے مظفر نگر کی رہنے والی ایک خاتون نے وزیرِ اعظم کو خط لکھ کر اپنی بیٹی کو لندن سے واپس لانے کی فرہاد کی۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اس معاملے میں جلد سے جلد مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ خاتون کا الزام ہے کہ 6 سال قبل اس کا شوہر اس کی معصوم بچی کو دھوکے سے اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ جب اس نے بیٹی واپس مانگنا چاہی تو شوہر نے لندن سے موبائل پر تین طلاق دے دی۔ تھک کر خاتون نے مظفر نگر تھانے میں اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کرائی لیکن ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔

ایک ماں نے وزیرِ اعظم کو خط لکھ کر بیٹی کو لندن سے واپس لانے کی فرہاد کی

شہر کے کوتوالی علاقے میں جامعہ نگر کی رہائشی فرحانہ کی شادی 2014 میں لندن کے پرویز گل مارک سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد پرویز فرحانہ کو اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ ایک سال بعد فرحانہ نے بیٹی کو جنم دیا۔ فرحانہ کے مطابق بیٹی کی پیدائش کے بعد پرویز نے اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ فرحانہ نے اس کی شکایت اپنے بھائی طارق صدیقی سے کی۔ طارق نے اس معاملے کی شکایت لندن میں ایک این جی او سے کی جس کے بعد لندن پولیس حرکت میں آگئی۔

فرحانہ نے بتایا کہ 2016 میں پرویز نے مظفر نگر کے امبا وہار میں کرایہ پر ایک فلیٹ لیا تھا۔ وہ 4 ماہ تک اس کے ساتھ رہا۔ ایک دن وہ بیٹی کو گھومانے کے بہانے گھر سے باہر لے گیا۔ اس کے بعد وہ لندن فرار ہو گیا۔ جاتے وقت پرویز فرحانہ کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات بھی ساتھ لے گیا۔