ریاست اترپردیش کا بین الاقوامی شہرت یافتہ ضلع علیگڑھ ویسے تو تالے اورعلیگڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت کے لئے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن علیگڑھ کے ڈھابے کی چائے علیگڑھ کی روایات کا حصہ مانا جاتاہے۔ اس لئے یہ اپنی ایک الگ اہمیت اور پہچان رکھتی ہے۔ کہاں جاتا ہے کہ اگر آپ علیگڑھ آئے، آپ نے علیگڑھ کے ڈھابے کی چائے سے لطف نہیں اٹھایا تو آپ کا علیگڑھ آنا مکمل نہیں ہوا۔ یا اگر آپ نے علیگڑھ میں چائے پینے سے منع کردیا تو اس کو علیگڑھ کی روایات کی خلاف ورزی مانی جاتی ہے۔ chai yours cafe became first choice of students and local in aligarh

علی گڑھ میں ایک چائے کیفے کی بڑھتی مقبولیت

علیگڑھ کے مقامی اور طلباء صبح سے لے کر دیر رات تک مختلف ڈھابوں پر تقریبا دس سے بارہ چائے پیتے ہیں اور جب چائے دن میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدھی آدھی چائے پینا شروع کر دیتے ہیں لیکن ڈھابے پر بیٹھ کر چائے کی کبھی منع نہیں کرتے۔ زیادہ تر طلبہ کو شیشے کے کھلاس میں تیز چائے کی پتی کے ساتھ گرم چائے پینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اے ایم یو کیمپس کے قریب شمشاد مارکیٹ پر حلا ہی میں ایک ایکو فرینڈلی اورجدید کیفے کھلا ہے جہاں علیگڑھ کے نام سے 'علیگڑھ اسپیشل چائے' سمیت 16 مختلف قسم کی چائے ملتی ہیں جو آج کل طلباءاور مقامی لوگوں کی پہلی پسند بنتی جارہی ہے۔

اس کیفے کے مالک محمد دانش نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو كرتے ہوئے بتایاكہ ہم چائے بناتے وقت صفائی کے ساتھ چائے کی پتی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ہم 16 مختلف قسم کی چائے بناتے ہیں اور یہ کیفے طلباء کے لئے ہی کھولا گیا ہے۔



ڈھابے كے مالك دانش نے مزید بتایا ہمارا کیفے ایکو فرینڈلی اس لئے ہے کیونکہ جس گلاس میں ہم چائے پلاتے ہیں وہ EATABLE ہیں یعنی چائے کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح STRAW بھی ہے اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔

وہیں اس کیفے کی چائے پینے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کیفے اور اس کی چائے دونوں دیگر ڈھابوں سے مختلف اور عمدہ ہیں۔ یہاں کی چائے کا سواد، چائے کی پتی، میٹھا سب پرفیکٹ ہے۔ بیٹھنے کا انتظام بھی اچھا ہے کیونکہ چائے کے بہانے یہاں ہم دوستوں سے ملاقات اور مختلف ضروری موضوع پر بات چیت کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لئے ہم یہاں آنا پسند کرتے ہیں۔