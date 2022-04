سنگاریڈی ضلع کے جوگی پیٹ سے تعلق رکھنے والا نوجوان (21) اور دوسرا آدمی جو چلیپچڈ زون کے چندور میں آٹو ڈرائیور ہے (22) کولچارم زون کے ڈمپلا کنٹا میں ایک پام وائن (نیرا) کی دکان پر ملے۔ وہ کچھ عرصے بعد دوست بن گئے تھے۔ وہ ہر روز شراب کی دکان پر ملتے اور ساتھ پیتے۔ Two Men Get Married at Chilapched in Medak District

یکم اپریل کو جوگی پیٹ کے ایک شخص نے نشے میں دھت ہو کر چندور شخص سے شادی کر لی۔ اگلے دن وہ چندور گاؤں کے آدمی کے گھر گیا۔ اس نے چندور آدمی کے والدین کو بتایا کہ اس نے ان کے بیٹے سے شادی کر لی ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں آیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر چندور(گاوں) آدمی کے والدین چونک گئے اور اسے چلے جانے کو کہا۔ لیکن جوگی پیٹ والے نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر وہ اسے ایک لاکھ روپے دیں تو وہ چلا جائے گا۔ چونکہ وہ رقم دینے پر راضی نہیں ہوئے تو اس نے پولیس اسٹیشن جاکر شکایت کی۔

چلپچھیڈ پولیس اور جوگی پیٹ اور چندور گاؤں کے بزرگ لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے دو خاندانوں کو بلایا اور اس معاملے پر بات کی۔ آخر کار چندور شخص کے خاندان نے روپے ادا کئے۔ جوگی پیٹ کے آدمی کو 10,000۔ ادا کیے اور پھر اس نے شکایت واپس لے لی۔