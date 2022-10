حیدرآباد: تلگودیشم پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے حلقہ اسمبلی منوگوڑو کے ضمنی انتخاب سے دوررہے گی۔ TDP will not Contest Munugodu اس خصوص میں تلنگانہ تلگودیشم پارٹی کے صدربی نرسمہلو نے جمعرات کی صبح یہ اعلان کیا۔ TDP announcement to stay away from Munugodu انہوں نے کہا کہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچہ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کی رائے کی بنیاد پر مقابلہ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ کانگریس کے رکن اسمبلی راج گوپال ریڈی نے حال ہی میں پارٹی اوراسمبلی کی رکنیت سے استعفی دےدیا جس کے نتیجہ میں اس حلقہ کا ضمنی انتخاب ضروری ہوگیا ہے۔راج گوپال ریڈی نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی جس نے ان کوا س حلقہ کا امیدوار بنایا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: AIMIM Candidate by Election گوپال گنج ضمنی انتخابات میں ایم آئی ایم نے سابق مکھیا عبد السلام کو امیدوار بنایا