حیدرآباد: کچھ لوگ صرف چند دنوں میں اپنی تنخواہ اڑا دیتے ہیں اور انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب مالی بدانتظامی Financial mismanagement کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تناؤ سے پاک زندگی Stress free life گزارنے کے لیے کچھ رقم بچانا مناسب ہے۔

ہر فرد پیسہ کمانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے، لیکن اسے بچانے کے لیے بہت کم دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ، ماہانہ کمائی Monthly income صرف ایک یا دو ہفتوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور جیب خالی کرنے کے بعد خود کو مایوسی میں دھکیل دیتے ہیں۔ بس مالیاتی خسارے کی واحد وجہ مناسب منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ اس پر قابو پانے کا واحد طریقہ ہے، سب سے واضح طور پر بچت کی عادات Savings habits کو بڑھانا۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چند تجاویز سیکھنے کا وقت آگیا ہے۔

غیر ضروری خریداریوں کو کم کرنا ہوگا۔Unnecessary purchases have to be reduced افراد کو مختلف چیزوں پر پیسے بٹورنے کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ کو ہر دوسری چیز خریدنے کی عادت ہوتی ہے جب کہ کچھ باہر کا کھانا کھانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ عادتیں آہستہ آہستہ برائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی کمائی کا ایک اچھا حصہ ایسی غیر ضروری عادات پر خرچ کریں تاکہ بچت نہ ہو۔ بعد میں، ان افراد کو قرضوں پر انحصار کرنے کی ترغیب دینا۔ ایسی شرمناک صورتحال سے بچنے کے لیے، بہتر ہے کہ عادات کا خود جائزہ لیں اور غیر ضروری چیزوں کو ترک کرنا شروع کر دیں۔ کچھ ہی وقت میں، افراد ہاتھ میں کچھ نقد رقم رکھ کر فوائد حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔

سیدھا راستہ طے کرنے کی ضرورت ہے: Need to fix the upright path

خاص طور پر بچت کے لیے کمائی میں سے ایک مخصوص رقم طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی تنخواہ وصول کرنے کے بعد، مختص حصہ کو بچانا ہوگا۔ باقی رقم کے ساتھ، اخراجات کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ آج کل، بینک تنخواہ کا ایک چھوٹا سا حصہ فکسڈ ڈپازٹ میں منتقل کر رہے ہیں، جسے آن لائن بینکنگ میں چیک کیا جا سکتا ہے۔ بچت کے بعد ہی اخراجات کے منتر کو یاد رکھنا ہمیشہ بہتر ہے۔

کوئی پروڈکٹ خریدتے وقت، لوگوں میں مہنگی چیز خریدنے کا رجحان ہوتا ہے، جو کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ معیاری مصنوعات خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر زیادہ خرچ کرنے سے پہلے دو بار سوچیں۔ اگر انتخاب صرف ایک مہنگا پروڈکٹ ہے تو، فیصلہ کرنے سے پہلے 24 گھنٹے کا وقت لینا بہتر ہے۔ دریں اثنا، مصنوعات کی ضرورت کے بارے میں گہرائی سے سوچیں، اگر آپ گہرائی سے سوچتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تب اسے خریدیں.

مقصد پر مبنی فیصلے: Goal-centric decisions

اس کے علاوہ، اس کے بارے میں سوچیں کہ ابھی کیا ضرورت ہے اور طویل مدت میں کس چیز کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق منصوبہ بندی کریں کیونکہ بچت کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے دونوں بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کے پاس تین ماہ کے بعد کیش ایمرجنسی ہے، تو اس کے بارے میں کیسے جانا ہے۔ اسی طرح، سوچیں کہ اگر 3 سال کے بعد کسی مقصد کے لیے رقم کی ضرورت ہے، تو اس کے مطابق اپنی بچت کو بڑھائیں۔ اس کے علاوہ، ہر مقصد کے لیے مخصوص وقت اور رقم کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا احتیاط سے اس کا حساب لگائیں۔ پھر اپنے حسابات کی بنیاد پر سرمایہ کاری کے مختلف اختیارات کے بارے میں سوچیں اور صحیح میں سرمایہ کاری کریں۔

بجٹ کی کلید: Budget key

ہر روپیہ شمار ہوتا ہے، مالیاتی ماہرین کے مطابق، "ہمیں اسی پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ تب ہی ہم اخراجات اور بجٹ پر سخت کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ ضرورتوں، آسائشوں اور برائیوں کے درمیان فرق کو بھی واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص رقم، لیکن عیش و عشرت اور برائیوں پر ضروریات کو ترجیح دینے سے بجٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ہر ماہ تھوڑی سی بچت کے باوجود آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی فنڈ بن جائے گا۔