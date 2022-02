وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ آندھراپردیش میں بی جے پی کے سابق رکن پارلیمان Former BJP MP from United Andhra Pradesh سی جنگاریڈی کے چل بسنے کی اطلاع پر گہرے دکھ کا اظہار Expressed Deep Sorrow at the News of Janga reddy's Death کرتے ہوئے ان کو بھرپورخراج پیش کیا۔

انہوں نے کہاکہ جنگاریڈی کی عوامی خدمات لائق ستائش ہیں جنہوں نے جن سنگھ اور بی جے پی کو اعلی مقام پر لے جانے کے لئے مساعی کی تھی۔انہوں نے جنگاریڈی کے بیٹے ستیہ پال ملک کو فون کرتے ہوئے پُرسہ بھی دیا۔وزیراعظم کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے قومی صدرجے پی نڈا، تلنگانہ میں بی جے پی کے انچارج ترون چک نے بھی جنگاریڈی کے ارکان خاندان کو پُرسہ دیااور ان کی خدمات کو خراج پیش کیا۔

تلنگانہ کے وزیراعلی کے چندرشیکھرراو نے بھی جنگاریڈی کو خراج پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔واضح رہے کہ 92سالہ جنگاریڈی حیدآباد کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران جمعہ کی شب چل بسے تھے۔انہوں نے لوک سبھا میں ہنمکنڈہ حلقہ کی نمائندگی کی تھی۔1984میں بی جے پی کے صرف دو ایم پیز تھے جن میں جنگاریڈی ایک تھے۔انہوں نے پی وی نرسمہا راو کو شکست دی تھی جو بعد ازیں ملک کے وزیراعظم بنے۔



یواین آئی