حضور نگر: ریاست تلنگانہ کے حضور نگر میں بیٹے کی بد سلوکی سے تنگ آکر والدین کو لگاکہ ایسا بیٹا ہو یا نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں جس کے بعد ماں باپ نے نوجوان کے چچا کے ساتھ مل کر اس نوجوان کا قتل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو سپاری دی اور اسے قتل کروادیا۔ یہ سوریا پیٹ ضلع کے پالک ویڈو منڈل کے شونم پہاڑ میں 19 اکتوبر کو موسی ندی میں ملنے والی ایک نامعلوم لاش کے معاملے کی تحقیقات کے دوران سامنے آیا تھا۔ حضور نگر کے سی آئی ای راملنگا ریڈی نے پیر کو اس معاملے کی جانکاری دی۔

کھمم سے تعلق رکھنے والے کشتریہ رام سنگھ اور رانی بائی کا ایک بیٹا سائیں ناتھ (26) اور ایک بیٹی ہے۔ رام سنگھ ستھوپلی کے ایک رہائشی کالج میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں۔ سائیناتھ کو بری لت لگ گئی تھی۔ چار سال تک اس نے اپنے والدین کو پیسوں کے لیے ہراساں کیا۔ یہی نہیں، حال ہی میں اس نے اپنی ساس کے ساتھ بھی نامناسب سلوک کیا۔ ان سب وجوہات کی بنیاد پر والدین نے اپنے بیٹے کو قتل کرانے کا فیصلہ کیا۔ Parents got fed up and killed their Son

انہوں نے یہ بات رانی بائی کے چھوٹے بھائی ستیہ نارائن سنگھ کو بتائی، جو نلگنڈہ ضلع کے میریالا گوڈا میں رہتے ہیں۔ ستیہ نارائن نے اس کے بعد دھیراوت ٹھنڈا، میریالاگوڈا منڈل کے ایک آٹو ڈرائیور راماوت روی سے رابطہ کیا، جسے وہ جانتا تھا۔ روی نے یہ کام ٹھنڈا کے پنگوتھو ناگاراجو، بروگو رامبابو اور راجندر نگر کے دھنوت سائی کو یہ کام دیا اور اس کے عوض میں 8 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا۔ Parents got fed up and killed their Son

گزشتہ 18 اکتوبر کو ستیہ نارائن سنگھ اور روی سائی ناتھ کو نلگنڈہ ضلع کے کالی پلی میں واقع مائسمہ مندر لے گئے۔ دونوں نے مل کر شراب پی اور سائی ناتھ کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سائی ناتھ کی لاش کو کار لے جاکر موسی ندی میں پھینک دیا۔ اگلے دن لاش دریا میں تیرتی ہوئی ملی اور پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کردی۔ میڈیا کے ذریعے معاملے کا علم ہونے پر لواحقین تین دن بعد آئے اور لاش اٹھا کر لے گئے۔

ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ریکارڈ کی جانچ کرنے کے بعد پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قتل کے دن سنیم پہاڑ میں جو کار دیکھی گئی تھی وہی کار تھی جسے مقتول کے والدین لائے تھے۔ جب اسے حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ والدین اور چچا سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوسرے شخص کی تلاش جاری ہے۔ Parents got fed up and killed their Son

