حیدرآباد :تلنگانہ میں ہونے والے منوگوڑ ضمنی انتخاب کے پیش نظر بھارتیہ راشٹریہ سمیتی سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں ووٹرس کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف ہیں ۔

کے سی آر کے علاوہ کسی میں بھی وزیراعظم کی پالیسوں پر تنقید کرنے کی اہمیت نہیں

اسی درمیان تنلگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے منوگوڑ ضمنی انتخاب کے مدنظر تشہیری مہم کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں ملک بھر میں نریندر مودی اور ان کی متعصبانہ پالیسیوں کی تنقید کر نے والے قائد کا نام کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ ہے، جو عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے مرکزی حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔

وزیر داخلہ وزیر موصوف منوگوڑ ضمنی انتخاب میں پارٹی کی مہم میں مصروف ہیں اور حلقہ کے مسلمانوں سے فرداً فرداً ملاقات کررہے ہیں.علاوہ ازیں مسلم خواتین کی تقاریب بھی منعقد کی گئیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ منوگوڑ حلقہ میں کانگریسی قائد نے پچھلے کئی برسوں سے کوئی کام نہیں کیا ہے. اسی لئے منوگوڑ حلقہ ترقیاتی کاموں سے محروم رہا ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے تمام حلقوں میں خوب ترقی ہوئی ہے کیونکہ ٹی آر ایس قائدین عوامی فلاح و بہبود اور ترقی کو اپنا فرض سمجھ کر خدمات انجام دیتے ہیں.

محمد محمود علی نے کہا آج کل ملک بھر میں ترقی اور فلاحی کاموں کے بجائے بی جے پی حکومت ہندو مسلمان اور مسجد مندر کے نام پر لوگوں میں درمیان دوریاں پیدا کررہی ہے ۔ ایک دوسرے میں نفرت اور دشمنی کو بڑھاوا دے رہی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کے سی آر کے سوائے کسی دوسرے میں وزیر اعظم سے سوالات کرنے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی اہمیت نہیں ہے۔

وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ ملک میں اگر کوئی حکومت اپنی سیکولر ازم کے لئے مشہور ہے تو وہ حکومت تلنگانہ ہے جبکہ سیکولر قائدین میں وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندراشیکھر راؤ سر فہرست ہیں۔جس کی واضح مثال یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں میں ریاست تلنگانہ میں ایک بھی فرقہ وارانہ فساد برپا نہیں ہوا جبکہ 2014 سے قبل ہر سال کسی نہ کسی موقع پر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے۔

اس موقع پر رکن اسمبلی این نریندر، سینیر قائدین نرنجن ولی، منیرالدین، خواجہ عارف الدین، میر ارشد علی خاں، معید خاں، سبیل الدین فرید اور دیگر شریک تھے.