نئی دہلی: شہر حیدرآباد سے متصل شمس آباد میں 'مسجد خواجہ محمود' کو راتوں رات شہید کرنے کے واقعہ پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ 'یہ نہایت افسوس ناک اور مسلمانوں کے لئے ناقابل برداشت حرکت ہے۔' martyrdom of Masjid Khawaja Mahmood is a crime of government

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ اس بات پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ ایک طرف تلنگانہ حکومت اقلیتوں کی ہمدردی کا دعویٰ کرتی ہے اور دوسری طرف ریاست میں مسلمانوں کے مقدس مذہبی مقامات کے لیے اترپردیش کا بلڈوزر کلچر نافذ کرتی ہے اور مسجد شہید کر دیتی ہے۔

'آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی سخت مذمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بلا تاخیر یہاں دوبارہ مسجد کی تعمیر کرے۔ اسی طرح سکریٹریٹ کی شہید کردہ مسجد کو بھی جلد سے جلد تعمیر کرے اور جن سرکاری افسروں نے اس قسم کا نفرت انگیز، ظالمانہ اور جانبدارانہ قدم اٹھایا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔' martyrdom of Masjid Khawaja Mahmood is a crime of government

مسلمانوں کو مساجدیں اپنے گھروں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ کا گھر ہیں۔ اس لیے وہ ہر گز ایسی مذموم حرکت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا رحمانی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلہ میں ہماری لڑائی حکومت سے ہے نہ کہ برادران وطن سے اس لیے بہر صورت امن و امان کو قائم رکھیں اور مشتعل ہونے سے بچیں۔

