نلگنڈہ: تلنگانہ کے ضلع نلگنڈہ کے نارکٹ پلی قصبہ میں ایک بچی کی موت کے معاملے میں دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں۔ اس ماہ کی 14 تاریخ کو پولیس کو اطلاع ملی کہ دو سالہ پریانشیکا کی اچانک موت واقع ہوگئی ہے، موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کی جانچ کی تو بچی کے گلے پر زخم کے نشان ملے، جس کے بعد پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔ جس میں پولیس کو کچھ حیران کن معلومات حاصل ہوئے۔

ڈی ایس پی نرسمہا ریڈی کے مطابق اوائلا وینکنا اور رامیا کی شادی 2015 میں ہوئی تھی۔ ان کے دو بچے شیورام (5) اور پریانشیکا (2) ہیں۔ وینکنا کی موت 2020 میں کورونا کی وجہ سے ہوگئی تھی۔ اس کے بعد رمیا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اپنے سسرال میں رہنے لگی تھی۔ اس دوران رمیا کا اسی گاؤں کے رہائشی پریکا وینکنا کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہوگئے۔

اس بات کی جانکاری رامیا کے سسرال والوں کو ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گاؤں کے بزرگوں سے اس مسئلے کو حل کرنے کو کہا ، بزرگوں نے اس مسئلے پر بات کی اور دونوں کو تنبیہ کی، لیکن دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بعد ازیں رامیا اور پریکا گاؤں چھوڑ کر نارکیت پلی چلے گئے۔ جہاں انہوں نے جی ایس آر فنکشن ہال کے سامنے ایک مکان کرایہ پر لیکر رہنے لگے، اس طرح چھ مہینے گزارنے کے بعد ایک دن جب وینکنا کمرے میں داخل ہوا تو پریانشیکا رو رہی تھی اور وہ ڈر رہی تھی۔ جس سے دونوں کو احساس ہوا کہ یہ تعلقات میں رکاوٹ پیدا کررہی ہے۔ بعد ازاں دونوں نے پریانشیکا کے قتل کا منصوبہ بنایا۔

منصوبے کے مطابق اس ماہ کی 14 تاریخ کی رات ساڑھے 7 بجے دونوں نے مل کر بچے کو مارا پیٹا اور گلا دبا کر قتل کردیا، اور سب کو بتایا کہ دورہ پڑنے سے بچی کی موت واقع ہوگئی ہے۔ تاہم پولیس نے شک کی بنیاد پر تحقیقات کی تو موت کی اصل وجہ سامنے آگئی۔ فی الحال پولیس دونوں کو حراست میں لیکر آگے کی کارروائی کررہی ہے۔

وہیں دوسری طرف تلنگانہ سے متصل کرشنا ضلع کے پینامالورو میں ایک یومیہ مزدوری کرنے والی 35 سالہ خاتون کے ساتھ چار مزدوروں نے کمرے میں بند کر کے جنسی زیادتی کی۔

اطلاعات کے مطابق وجئے واڑہ کی رہنے والی متاثرہ کو چاروں ملزمین نے سنتھ نگر کے قریب ایک کمرے میں یہ کہہ کر کے لے گئے کہ ان کے پاس مزدوری کا کام ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد چاروں ملزمین نے خاتون کو شراب پینے کو مجبور کیا، اور جب وہ شراب کے نشے میں تھی تو ملزمیں نے خاتون کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کی، فی الحال خاتوں اس وقت وجے واڑہ کے سرکاری اسپتال میں شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہے۔

وہیں آندھرا پردیش کے ضلع کونسیما میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک گرل فرینڈ نے اپنے بوائے فرینڈ کے پرائیویٹ پارٹ کو بلیڈ سے کاٹ دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مالکی پورم منڈل کے ایک شخص کا راجولو منڈل کی رہنے والی ایک خاتون کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات تھے، اس دوران خاتون نے 17 دسمبر کو متاثرہ شخص کو یہ کہہ کر گھر بلایا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔

متاثرہ شخص جب خاتوں کے گھر پہنچا تو خاتون نے متاثرہ شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارا کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ اور اسی بات پر دونوں میں بحث ہوگئی، اس دوران غصے میں خاتون نے بلیڈ سے متاثرہ شخص کا پرائیویٹ پارٹ کاٹ دیا۔ فی الحال متاثرہ شخص کو راجولو کے سرکاری اسپتال داخل کرایا گیا ہے جہاں وہ زیر علاج ہے۔

