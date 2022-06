حیدرآباد: حیدرآباد میں نابالغ کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کیس میں نیا خلاصہ ہوا ہے۔ جوبلی ہلز پولیس نے نابالغ لڑکی کے اجتماعی عصمت دری کے معاملے میں تحقیقات کو تیز کر دیا ہے۔ Hyderabad Gang Rape Case۔ ملزم نابالغوں سے پیر کو پوچھ گچھ کی گئی۔ جہاں ایک ملزم نے کچھ نہیں کہا باقی دو نے کیس میں کچھ سنسنی خیز حقائق سے پردہ اٹھایا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ملزمان نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے انگریزی فلموں اور ویب سیریز سے متاثر ہو کر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ Jubilee Hills Minor Girl Gang Rape

ملزمین نے کہا کہ "ہم امتحانات مکمل ہونے کے بعد سے بہت آزاد ہیں۔ ہم تقریباً ہر روز پب جاتے ہیں۔ ہم پارٹیوں میں ملتے ہیں۔ اس دن (28 مئی 2022) ہم ایمنیشیا پب گئے تھے۔ the Amnesia Pub۔ متاثرہ لڑکی اور اس کے دوست سے ہمارا تعارف کرایا گیا تھا۔ ہم ان سے ڈیٹ پر جانے کے لیے کہنا چاہتے تھے، وہ مسکرا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور معصوم لگ رہے تھے، accused of jubilee hills minor rape۔ اس لیے ہم انھیں باہر لے جا کر کچھ کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو ہم ان کا ردعمل جاننا چاہتے تھے اس لیے ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ہمارے برے رویے کی وجہ سے وہ باہر گئے تھے ہم نے ان کا پیچھا کیا، متاثرہ کا دوست گھر چلا گیا، ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ تھا اور ہم اسے کھونا نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے متاثرہ لڑکی کو یہ کہہ کر ہم پر یقین دلایا کہ ہم اسے گھر چھوڑ دیں گے۔ اصل میں ہم اس کے ساتھ ریپ کرنا چاہتے تھے، Minor Girl Gang Raped in Hyderabad۔ تو ہم نے کیا، ہم انگریزی فلموں اور ویب سیریز سے متاثر ہوئے۔ We had raped the girl by the inspiration of English Movies and Series

پولیس عصمت دری کیس میں مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے عدالتی حکم کے ساتھ نابالغوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ جب کہ ایک ملزم نے منہ نہیں کھولا، باقی دو نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ '' پب ہمارے لیے قابل رسائی نہیں ہیں کیونکہ ہم نابالغ ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے دوست پارٹیاں منعقد کرتے ہیں، جس میں ہم شرکت کرتے ہیں اور بل خود ادا کرتے ہیں،” دونوں ملزمان نے پولیس کو بتایا۔

چونکہ POCSO ایکٹ کے مطابق معاملے میں 60 دن کے اندر چارج شیٹ داخل کرنا ضروری ہے۔ پولیس نے اس بات پر توجہ مرکوز کی ہے کہ ایکٹ میں کیا شامل کیا جانا چاہیے۔ عدالتی احکامات کے ساتھ منگل کو تین نابالغوں کے لیے پانچ دن اور دوسرے دو نابالغوں کے لیے چار دن کی تحویل ختم ہو گئی۔ حراست ختم ہونے کے بعد پیر کو عدالت میں پیش ہونے کے بعد سعدالدین کو چنچل گوڈا جیل منتقل کر دیا گیا۔