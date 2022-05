بین طبقاتی شادی پر شہر حیدرآباد کے علاقہ بیگم بازار کولسہ واڑی میں گزشتہ شب پیش آئے ایک نوجوان کے قتل کی واردات کے سلسلہ میں پولیس نے چار ملزمین کو گرفتار کرلیا۔ اس واردات سے علاقہ میں سنسنی پھیل گئی۔ Man stabbed to Death for ‘Honour’ in Hyderabad Allegedly by his wife's kin۔ پولیس نے ملزمین کی تلاش کے لئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ پولیس نے بتایا کہ 21 سالہ نیرج پنوار نے دیڑھ سال پہلے سنجنا نامی لڑکی سے بین طبقاتی شادی کی تھی۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ لومیریج اس واردات کی اہم وجہ ہے۔ اس واردات کے بعد پولیس نے قریب میں واقع سی سی ٹی وی فوٹیجس بھی حاصل کیے اور موٹر سائیکلوں پر پہنچ کر یہ واردات انجام دینے والے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی تھیں۔

ان ملزمین کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔ اسی دوران ٹریڈرس ایسوسی ایشن نے اس واردات کے خلاف ہفتہ کو بیگم بازار مارکٹ میں بند منایا۔ کسی بھی قسم کی ناگہانی کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری تعداد کو وہاں تعینات کردیا گیا ہے۔

یو این آئی