ہسٹری شیٹر نے اپنے بھائی کی موت پر اس کے دوستوں سے مخاصمت Conflict with Friends over Brother's Death کے طورپر کل رات علاقہ بنجاراہلز میں اپنے بھائی کے دوستوں کو دیکھتے ہوئے ان کا پیچھا کیا He Chased after his Brother's Friends اور تیزرفتاری کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سواروں کو ٹکر دے دی تاہم گاڑی سواروں کے تعاقب پر وہ ٹولی چوکی علاقہ کی سمت فرار ہوگیا۔

اسی دوران ٹولی چوکی میں گاڑیوں کی تلاشی کی ڈیوٹی انجام دینے والے کانسٹیبل پر اس نے حملہ کردیا۔پولیس نے اس ہسٹری شیٹر کو پکڑنے کی کوشش کی۔مقامی افراد اور پولیس نے اس کا پیچھا کیاتاہم وہ ایک پرائیویٹ اسپتال میں گھس گیا۔اس نے آئی سی یو میں ایک مریض کے گلے پر چاقو لگادیااور بعد ازاں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد اس کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔خواجہ فرید الدین پر گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں کئی معاملات پہلے ہی سے درج ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:Loot at Shopian Petrol Pump: شوپیاں میں نامعلوم بندوق برداروں نے پیٹرول پمپ سے نقدی لوٹا

یو این آئی