حیدرآباد میں شیخ پیٹ کی سابق تحصیلدار سجاتا کی موت پر شکوک وشبہات ہیں۔ Unexplained Death of Former Tehsildar انہوں نے خودکشی کی ہے یا پھر دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہوئی ہے، اس بات کی ہنوز تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ Former Sheikh Pet Tehsildar Sujata Died

گزشتہ سال آمدنی سے زائد اثاثہ جات کے معاملہ میں سجاتا کو گرفتار کیاگیا تھااور وہ جیل میں محروس تھیں، اسی دوران ان کی شوہر نے خودکشی کرلی تھی۔شہرکے بنجاراہلزروڈنمبر14کی ایک اراضی کے معاملہ میں رشوت قبول کرنے کا ان پر الزام تھا۔اس الزام پرپولیس کے عہدیداروں نے سجاتا کو 8جون 2020کو گرفتار کیاتھا۔اس معاملہ میں وہ ضمانت پر رہا ہوئی تھیں۔ان کی لاش کو فی الحال نمس منتقل کردیاگیا ہے۔

اے سی بی نے سجاتا کے مکان کی تلاشی لی تھی جس میں اس کو نقد رقم بھی برآمد ہوئی تھی۔سجاتا کا شوہر عثمانیہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طورپر خدمات انجام دیتا تھا۔بیوی کی گرفتاری پر وہ کافی مایوس تھا۔سجاتا کے پسماندگان میں ایک بیٹا شامل ہے۔

