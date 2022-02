تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع میں پیش آئے اس واقعے میں کارڈرائیور زخمی ہوگیاتھا۔پولیس نے بتایاکہ اصل ملزم 26سالہ راجو سائی کمار سمیت دیگر دو کو گرفتار کیاگیا ہے۔ملزمین کے پاس سے 34لاکھ روپئے کی رقم برآمد کرلی گئی An Amount of Rs 34 Lakh Was Recovered from The Accused اور بقیہ رقم ملزمین نے خرچ کرلی۔پولیس نے جرم میں استعمال بندوق کو بھی ضبط کرلیا Police Confiscated The Gun اور پولیس اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کررہی ہے کہ ملزمین کے پاس یہ بندوق کہاں سے آئی؟اس واقعہ کے ساتھ ہی پولیس کی خصوصی ٹیمیں ملزمین کی گرفتاری کے لئے تشکیل دی گئی تھیں۔

31جنوری کو ضلع کے رجسٹریشن آفس کے قریب کار ڈرائیور پر گولی چلاتے ہوئے کار میں رکھی 43.50لاکھ روپئے کی رقم لے کر ملزمین فرار ہوگئے تھے۔ضلع کے چریال منڈل کے رئیل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے نرسیا نے ہوزنگ بورڈ کالونی میں رہنے والے سریدھر کو اپنا پلاٹ 60لاکھ روپئے میں فروخت کیاتھااور اس پلاٹ کی قیمت اقساط میں ادائیگی کا معاہدہ دونوں میں طئے پایا تھا۔نرسیا اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں رجسٹریشن کے دفتر کو آیا تھاتاکہ رقم کی آخری قسط لی جاسکے اور اس پلاٹ کا رجسٹریشن کروایاجاسکے ۔

سریدھر نے 43.50لاکھ روپئے کی رقم ادا کی اورنرسیا، رجسٹریشن کے دفتر کے اندرگیا۔ اسی دوران نامعلوم افراد جو ماسک پہنے ہوئے تھے، بائیک پر وہاں پہنچے اورکارسے رقم نکالنے کی کوشش کی۔ان کودیکھ کر کار ڈرائیور نے کار کو آگے بڑھایا اسی دوران ان افراد نے کار کے شیشوں پر فائرکیا۔ڈرائیور نے یہ دیکھ کر چیخ وپکار شروع کی تاہم ان ملزمین ڈرائیور پر فائرنگ کرتے ہوئے یہ رقم لے کر فرارہوگئے تھے۔ اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی۔پولیس نے اس سلسلہ میں معاملہ درج کرکے ملزمین کو پکڑنے کیلئے ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔



یواین آئی